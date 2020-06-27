Стали известны регионы России с самым доступным жильём

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Эксперты по недвижимости проанализировали цены на жильё и составили рейтинг регионов России с самым доступным жильём.

Рейтинг оценивает потенциальные возможности накопить на типовую квартиру для семей со средней по региону чистой зарплатой (без НДФЛ) и минимальными тратами. В качестве оценки стоимости квартиры использовались данные Росстата о средних ценах на вторичном рынке в первом квартале 2020 года. Данный рейтинг позволяет оценить потенциальные возможности покупки жилья в том или ином регионе за счёт собственных средств, — сообщает РИА Новости.

Эксперты отметили, что в 2020 году жильё стало более доступно, чем в 2019 году.

Самое доступное жильё для россиян в Магаданской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Ненецком автономном округе. Следом в рейтинге идут Камчатский край, Мурманская и Тюменская области. А сложнее всего приобрести квартиру на Северном Кавказе и в южных регионах.

Последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Севастополь, где среднестатистической семье с одним ребёнком понадобится чуть более 15 лет на то, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру в 60 квадратных метров по текущим ценам, — сообщает РИА Новости.

В среднем по России на квартиру 60 кв.м. нужно копить 4,6 года.

Минимально возможный срок, за который можно было бы накопить на типовую двухкомнатную квартиру, по сравнению с прошлым годом сократился в 60 российских регионах, — пояснили в РИА Новости.

При этом самый значительный рост цен на квартиры отмечается в Ленинградской области, а самый низкий в регионах Крайнего Севера, в Республике Адыгея и в Республике Северная Осетия-Алания.

По итогам первого квартала 2020 года цена квадратного метра на типовое жилье на вторичном рынке выросла на 5,9%. Но в регионах единой динамики не прослеживается: в 23 регионах средняя цена за квадратный метр типового жилья снизилась, а в 60 — выросла, — отмечает агентство.

Ранее NEWS.ru писал, что аналитики ЦБ рассказали о способах повысить доступность жилья в России. По их данным, для повышения доступности жилья в России следует в первую очередь обеспечить рост доходов населения, а также работать над снижением себестоимости строительства.