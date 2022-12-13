Стали известны последствия задержания основателя криптобиржи FTX Инвестор Бурейко заявил, что арест главы биржи FTX Бэнкмана-Фрида никак не повлияет на отрасль

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Эксперт по Майнингу Алексей Бурейко в разговоре с NEWS.ru заявил, что арест главы рухнувшей криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида никак не повлияет на отрасль. По словам инвестора, на доверии к крипте это никак не скажется, так как существуют другие крупные биржи, в том числе Binance.

Это ни на что не повлияет. Максимум, как FTX могли повлиять — уже повлияла, наделала шума. Все давно поняли, что это большая афера и вывели оттуда деньги, кроме обывателей и торгашей. Мы и так в криптозиме, так что сильнее не упадет. Обидно за тех, кто не вышел с FTX раньше. Но на доверие к крипте крах FTX не повлияет никак, так как есть очень крупные биржи, та же Binance, — заявил Бурейко.

По мнению инвестора, теперь игроки и финансовые аналитики будут тщательнее проверять биржи и то, как они работают, какие операции на них проводятся.

Криптовалюта сейчас занимает огромный рынок, многие инвесторы держат свои средства в крипте, поэтому доверять битку не перестанут, просто станут внимательнее, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что бывшего миллиардера и основателя криптобиржи FTX Group Бэнкмана-Фрида задержали по запросу США на Багамах. 11 ноября FTX Group подала документы для объявления о банкротстве. Глава компании Бэнкман-Фрид тогда же объявил о своем уходе в отставку. FTX, ее аффилированный криптоторговый фонд Alameda Research и около 130 других компаний начали добровольную процедуру банкротства в штате Делавэр.