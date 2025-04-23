США снизят пошлины в отношении китайских товаров Трамп анонсировал снижение торговых пошлин в отношении китайских товаров

Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

Соединенные Штаты снизят таможенные пошлины в отношении товаров из Китая, заявил глава Белого дома Дональд Трамп при ответе на вопросы журналистов. При этом ставка тарифов в любом случае не будет равна нулю.

145% — это очень много, они не будут такими высокими <…>. Они совершенно точно не будут столь высокими. Они существенно снизятся, но не будут равны нулю, — указал Трамп.

Суммарные пошлины Вашингтона на товары из Пекина были введены в размере 145% на прошлой неделе. Позже Трамп признался, что власти могут снизить их без последующего повышения.

До этого власти Китая приняли решение ограничить экспорт редкоземельных металлов и магнитов, что может негативно отразиться на поставках в США. Под ударом могут оказаться такие американские промышленные отрасли, как автомобилестроение, аэрокосмическая сфера и производство полупроводников.

Ранее американский президент отметил, что многие мировые лидеры и руководители предприятий обращаются к США с просьбой уменьшить таможенные тарифы. Трамп уверен, что для других государств будет нелегко «исправить последствия злоупотреблений» Штатами, и дал иностранцам совет — «приезжайте в Америку и стройте в Америке».