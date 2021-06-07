Средний размер чаевых достиг пятилетнего рекорда

В 2021 году средний размер чаевых стал самым большим за последние пять лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос SuperJob.
Как оказалось, в текущем году сотрудникам отелей в среднем
Наибольший рост чаевых замечен у курьеров и таксистов. За год их размер у первых увеличился со 105 рублей до 140 рублей, а у вторых — с 70 рублей до 110 рублей. Самые небольшие чаевые зафиксированы у работников заправок и автомоек, их средняя сумма составила 90 рублей.
Отмечается, что опрос проводился в период с 26 апреля по 14 мая. Его участниками стали три тысячи экономически активных совершеннолетних россиян из всех федеральных округов страны.
Ранее курьер сервиса «Яндекс.Еда» рассказал о чаевых в $100, которые он получил за обслуживание американского посольства.