Средний размер чаевых достиг пятилетнего рекорда

https://static.news.ru/photo/d6a9c03e-c6a4-11eb-ae18-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

В 2021 году средний размер чаевых стал самым большим за последние пять лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос SuperJob.

Как оказалось, в текущем году сотрудникам отелей в среднем оставляли на чай 430 рублей, в то время как в 2016 году этот показатель составлял 300 рублей, а в 2019 году — 250 рублей. Средние чаевые работников ресторанов и баров в этом году выросли до 240 рублей против 165 рублей в 2016 году.



Наибольший рост чаевых замечен у курьеров и таксистов. За год их размер у первых увеличился со 105 рублей до 140 рублей, а у вторых — с 70 рублей до 110 рублей. Самые небольшие чаевые зафиксированы у работников заправок и автомоек, их средняя сумма составила 90 рублей.

Отмечается, что опрос проводился в период с 26 апреля по 14 мая. Его участниками стали три тысячи экономически активных совершеннолетних россиян из всех федеральных округов страны.

Ранее курьер сервиса «Яндекс.Еда» рассказал о чаевых в $100, которые он получил за обслуживание американского посольства.