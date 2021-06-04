Спецпредставитель президента: у климатической повестки остаточный принцип

https://static.news.ru/photo/590e0eb0-c513-11eb-8dc0-96000091f725_660.jpg Руслан Эдельгериев Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев рассказал NEWS.ru на полях ПМЭФ-2021 об основных экономических трендах, возникших в результате пандемии.

Общество мало информировано — это первое. Во-вторых, мы только что перешли к активным климатическим позициям. Мы сомневались, есть ли климатические изменения антропогенного характера, либо это естественные факторы. И сейчас очень обидно, что мы действуем только тогда, когда нас стимулируют внешние давления. Вот из-за этого мы по остаточному принципу занимаемся климатической повесткой. То есть только внешние факторы влияют на нашу внутреннюю модернизацию, — сказал он.

По его словам, для России климатическая проблема — это отдаленная проблема, т.к. на первое место выходит другое — уровень бедности, доходы.

Но мы все равно считаем себя индустриально развитой страной, немножко с опозданием идём, но думаю что мы выровняемся. И самое отрадное в том, что сами компании в своих корпоративных программах закладывают сценарии нейтральности. Это очень важно, — отметил Эдельгериев.

Кроме того, говоря об "озеленении" экономики, он подчеркнул, что это вопрос конкуренции, а методы стимулирования должны быть мягкие.

Мы видим, что наши зарубежные компании, европейские, хотя они и являются драйверами развития, но они всё равно очень серьёзно поддерживают свои компании, особенно в больших проектах. Тут нужно стимулировать, элементы фискальной нагрузки должны быть не жёсткие, — заявил спецпредставитель президента РФ.