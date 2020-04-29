Экономика

СП видит риски неисполнения нацпроекта «Здравоохранение» из-за COVID-19

14:47, 30 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Счётная палата видит риски неисполнения в 2020 году национального проекта «Здравоохранение» из-за перепрофилирования больниц в связи для борьбы с распространяющимся коронавирусом.

В результате (перепрофилирования больниц — прим. NEWS.ru) это может негативно отразиться на исполнении нацпроекта «Здравоохранение». Тем более, что даже до наступления пандемии почти половина его показателей (46,7%) в 2019 году остались не достигнуты, — передаёт ТАСС слова замглавы ведомства Галины Изотовой.

Она также отметила, что Палата следит за мерами, которые предпринимают власти для борьбы с эпидемией с первых дней распространения инфекции в стране.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперты, проанализировав финансовое положение в России, пришли к выводу, что принятие срочных антикризисных мер помешает исполнению целей нацпроектов. Причём это затронет не только крупные инфраструктурные проекты, но и цели по увеличению продолжительности жизни россиян и снижению бедности в стране.

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