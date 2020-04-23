Союз пивоваров предупредил о риске банкротств в отрасли

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Союз российских производителей пивобезалкогольной продукции направил главе Минпромторга Денису Мантурову письмо, в котором предупредил о риске банкротств в отрасли.

В обращении председатель совета Союза пивоваров Даниил Бриман отметил, что из-за кризиса и дополнительных ограничений, которые вводятся в регионах в рамках борьбы с коранавирусом, многие российские предприятия могут оказаться на грани разорения.

В письме сообщается, что несмотря на прямые рекомендации Минпромторга не ужесточать регулирование оборота алкогольной продукции и пива, «власти ряда регионов игнорируют все указания федерального центра», пишет «Интерфакс».

В частности, вводятся новые запреты по времени и местам продаж, принимаются решения дискриминационного характера в отношении разливного пива. И всё это происходит на фоне закрытия кафе, ресторанов, баров и при полном отсутствии современных каналов продаж, таких как онлайн-торговля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские регионы не должны менять ранее установленный режим продажи алкоголя, так как это может спровоцировать рост контрафакта, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его мнению, ограничительные меры могут спровоцировать не только рост нелегальной продукции, но и серьёзное социальное напряжение.