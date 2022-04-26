Иностранным компаниям станет проще открывать счета в российских банках Совфед упростил для иностранных компаний открытие счёта в банках для оплаты газа в рублях

Совет Федерации РФ одобрил поправки, которые позволяют упростить иностранным организациям открытие счёта в российских банках, а также постановку их на налоговый учёт для оплаты газа в рублях, пишет РИА Новости. Регистрация в налоговом органе таких компаний станет возможна по заявлению кредитной организации, которая будет обслуживать счёт. Также законопроект предусматривает учёт уточнённых деклараций, поданных иностранными организациями в налоговых органах.

Уточнённые налоговые декларации будут учитываться налоговыми органами при расчётах налогоплательщика с бюджетной системой РФ после проведения камеральной налоговой проверки такой декларации или по истечении срока её проведения. Это касается налогоплательщиков, в отношении которых не проводится налоговый мониторинг, — пояснили в Совфеде.

Как отмечают сенаторы, налогоплательщики не всегда подают уточнённые декларации, тем самым занижая свои налоговые обязательства.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Ранее руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов заявил, что рубль может сдать свои позиции на бирже только в случае ухудшения политической обстановки или отказа западных стран платить за российский газ в валюте РФ. Он считает, что у рубля нет другого сценария кроме того, по которому он продолжит расти.