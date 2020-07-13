Совбез: падение цен на нефть из-за COVID-19 стало шоком для экономики РФ

https://static.news.ru/photo/9de6df8a-c4ec-11ea-abab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снижение мировых цен на энергоресурсы и нефть, связанное с пандемией коронавируса, оказало шокирующий эффект на российскую экономику, сообщил помощник секретаря Совета Безопасности РФ Александр Абелин.

По его словам, падение стоимости нефти является самым значимым шоком для отечественной энергетики и экономики страны из-за зависимости от экспорта углеводородов.

При этом он отметил, что ситуация с ценами привело к нестабильности мировых энергетических рынков.

Данная проблема носит глобальный характер и для её решения необходимы совместные усилия с зарубежными партнёрами. В том числе такие, как недавнее соглашение «ОПЕК плюс» о сокращении добычи нефти, которое оказало позитивное влияние на котировки цен на мировых рынках нефти, — уточнил Абелин.

Помощник секретаря СБ подчеркнул, что России нужны масштабные инфраструктурные энергетические проекты в регионах, чтобы обеспечить ритмичную и устойчивую работу отечественного топливно-энергетического комплекса. Однако, добавил он, в условиях санкций со стороны США и их союзников в отношении российской энергетики, необходимо делать акцент на внедрении передовых технологий страны, и, прежде всего, цифровых, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщал, что устойчивый рост экономики России в 3% возможен только при проведении структурных реформ.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что российская экономика в настоящее время находится в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без проведения структурных реформ. По его словам, стране в ближайшие годы придётся быстро уходить от нефтяной структуры экономики, так как нужны более значимые вложения в человеческий капитал. Он подчеркнул, что власти должны действовать более решительно в борьбе с текущим кризисом.

Также о грядущем экономическом упадке России заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уверен, что вызванный пандемией коронавируса и низкими ценами на нефть кризис не закончился. Песков отметил, что в Кремле смотрят на кризис как на глобальную проблему.

В ООН считают, что пандемия коронавируса может привести к катастрофическим последствиям для мировой экономики. В организации уверены, что 1,6 млрд человек останутся без заработка, а 60 млн будут в состоянии крайней нищеты.