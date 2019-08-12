https://static.news.ru/photo/ceac4f9c-bd4a-11e9-a4f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org /Robert Nunn from London, UK - flickr.com, CC BY-SA 2.0

Сотрудники Кроноцкого заповедника рассказали, почему так дорого съездить в Долину гейзеров на Камчатке. Стоимость однодневной экскурсии составляет в среднем 45 тыс. рублей.

В эту сумму входят вертолётный трансфер, услуги туроператора, пользование инфраструктурой и обеспечение безопасности, разъяснили работники заповедника. Так, час не вертолёте на Камчатке стоит больше 200 тыс. рублей, вмещает машина при полной загрузке 22 пассажира. Сам полёт занимает 2–2,5 часа, то есть большая часть заплаченных туристами денег «сгорает в воздухе», пишет РИА Новости.

Работа турфирмы по организации путешествия имеет свою долю от туристов, в доход заповедника идёт плата за пользование инфраструктурой. Это настильные тропы, смотровые площадки, домики, столовые, туалеты, а также сопровождение групп госинспектором.

Так, за экскурсию по Долине гейзеров и кальдере Узона сам заповедник получает 10 650 рублей. При этом стоимость услуг заповедника фиксирована и находится в открытом доступе.

Получаемые заповедником деньги идут на создание новой инфраструктуры, а также поддержание существующей. Все стройматериалы приходится завозить сюда вертолётом, что утраивает их стоимость.

Также из полученных средств формируется фонд, которые тратится на развитие и внедрение новых природосберегающих технологий, обучение сотрудников, борьбу с браконьерами.

Ранее News.ru сообщал, что экологи объявили месячник тишины в долине гейзеров на Камчатке. Запрет на посещение туристами будет действовать на время размножения животных и птиц, был объявлен до 30 июня 2019 года.