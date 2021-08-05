Сотовые операторы покроют сетями 4G все населённые пункты России

Сотовые операторы в 2024 году завершат создание сетей 4G во всех населённых пунктах России с населением свыше одной тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС.

Также к этому времени сотовые операторы покроют своими сетями более 80% федеральных трасс, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

На данный момент доля базовых станций LTE на сетях операторов мобильной связи превысила 50%. По словам Шадаева, число пользователей скоростного мобильного Интернета в стране к 2024 году превысит 100 млн человек.

Ранее сообщалось, что российские учёные из «Сколтеха» разработали устройство, с помощью которого можно создавать компоненты для систем связи шестого поколения (6G). Оно открывает новые перспективы в разработке компонентов 6G-систем. Речь идёт о конвертерах сигналов из терагерцевого в оптический диапазон.

Устройство может модулировать оптическое излучение с длиной волны 1,5 микрометра, электрическим сигналом с частотой до 10 ГГц. Сами исследования проходят в рамках деятельности Центра компетенций НТИ на базе Сколковского института.