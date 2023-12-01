Состояние богатейших бизнесменов России выросло на $38,6 млрд

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Вагит Алекперов

Суммарное состояние богатейших предпринимателей России увеличилось на $38,6 млрд с начала 2023 года, сообщает информационное агентство Blomberg. Согласно результатам исследования, опубликованным под названием «Индекс миллиардеров», больше всего увеличилось состояние основателя компании «Лукойл» Вагита Алекперова. Он заработал $9,14 млрд.

Исследование Bloomberg основывается на различных финансовых показателях, в том числе на стоимость акций российских компаний. Аналитики утверждают, что состояние Алекперова увеличилось до $24,5 млрд с начала года. Состояние сооснователя международной химической компании «Еврохим» Андрея Мельниченко же увеличилось на $4,03 и составило $17,2 млрд. Третье место по сумме доходов занял бывший вице-президент «Лукойла» Леонид Федун, заработавший $3,89 млрд. Его состояние оценивается в $9,76 млрд.

Bloomberg также подсчитало убытки, которые понесли российские миллиардеры. Наибольшие убытки понес член Совета Федерации и предприниматель Султан Керимов, чье состояние уменьшилось на $0,65 млрд, до $8,34 млрд.

По данным исследования, проведенного New Voice, количество долларовых миллиардеров на Украине сократилось с девяти до двух за последний год. Лидером рейтинга богатейших людей страны стал Ринат Ахметов, владеющий холдинговой компанией СКМ. Отмечается, что его доходы упали на 43%, состояние бизнесмена оценивается в $6,59 млрд.