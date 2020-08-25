Состояние самого богатого человека Земли впервые превысило $200 млрд

https://static.news.ru/photo/19dbaa74-e77c-11ea-9dd2-fa163e074e61_660.jpg Джефф Безос Фото: Seattle City Council from Seattle/wikimedia.org

Самый богатый человек Земли, руководитель компании Amazon американец Джефф Безос стал первым миллиардером в истории, чьё состояние преодолело отметку в $200 млрд. Об этом говорит рейтинг Forbes Real-Time, который следит за финансовыми активами бизнесменов в реальном времени.

Издание Forbes отмечает , что закрепиться на данной отметке предпринимателю не получилось, и 26 августа 2020 года он немного обеднел — до $199,7 млрд. Тем не менее, даже такая оценка является рекордной для Безоса — с начала июля текущего года американец постоянно богатеет. Например, 2 июля состояние бизнесмена обновило предыдущий максимальный показатель, достигнутый 4 сентября 2018-го, и достигло $172 млрд.

Подобная ситуация складывается из-за непрерывного роста ценных бумаг Amazon — по данным на 25 августа они прибавили 1,18% — $3346,49 за штуку, капитализация предприятия увеличилась до $1,68 трлн. Безос, как передаёт Forbes, владеет 11,1% акций Amazon. Инвестор возглавляет рейтинг самых богатых людей Forbes с 2017 года.



Amazon — один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Кроме Соединённых Штатов Америки, офисы корпорации есть на территории Канады, Китая, Бразилии, Японии и в странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com начал работать в июле 1995 года.

Ранее NEWS.ru семья Ротенбергов («Мостотрест») заняла первое место в рейтинге самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes. Стать лидерами им удалось впервые за шесть лет. Согласно данным издания, за год их состояние увеличилось на $270 млн и достигло $5,45 млрд.

Вторую строчку заняла семья Гурьевых («Фосарго»), состояние которой оценивается $5,1 млрд. Следом расположились Гуцериевы (группа «Сафмар»), которая в предыдущие годы были лидерами списка. За год их капитал уменьшился на $2,45 млрд и составил $3,2 млрд. В пятёрку вошли Шаймиевы, которые владеют долями группы ТАИФ (состояние оценивается в $2,85 млрд) и Евтушенковы (АФК «Система») с $2,3 млрд.