Состояние самого богатого человека Земли впервые превысило $200 млрд

Самый богатый человек Земли, руководитель компании Amazon американец Джефф Безос стал первым миллиардером в истории, чьё состояние преодолело отметку в $200 млрд. Об этом говорит рейтинг Forbes Real-Time, который следит за финансовыми активами бизнесменов в реальном времени.
Издание Forbes
Подобная ситуация складывается из-за непрерывного роста ценных бумаг Amazon — по данным на 25 августа они прибавили 1,18% — $3346,49 за штуку, капитализация предприятия увеличилась до $1,68 трлн. Безос, как передаёт Forbes, владеет 11,1% акций Amazon. Инвестор возглавляет рейтинг самых богатых людей Forbes с 2017 года.
Amazon — один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Кроме Соединённых Штатов Америки, офисы корпорации есть на территории Канады, Китая, Бразилии, Японии и в странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com начал работать в июле 1995 года.
Ранее NEWS.ru семья Ротенбергов («Мостотрест») заняла первое место в рейтинге самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes. Стать лидерами им удалось впервые за шесть лет. Согласно данным издания, за год их состояние увеличилось на $270 млн и достигло $5,45 млрд.
Вторую строчку заняла семья Гурьевых («Фосарго»), состояние которой оценивается $5,1 млрд. Следом расположились Гуцериевы (группа «Сафмар»), которая в предыдущие годы были лидерами списка. За год их капитал уменьшился на $2,45 млрд и составил $3,2 млрд. В пятёрку вошли Шаймиевы, которые владеют долями группы ТАИФ (состояние оценивается в $2,85 млрд) и Евтушенковы (АФК «Система») с $2,3 млрд.
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