Сосиски и котлеты могут подорожать в ближайшее время в России

Сосиски и котлеты могут вырасти в цене на 7–20% до начала ноября. Об этом предупредили компании-мясопереработчики, ссылаясь на подорожание сырья, упаковки, моющих средств, яичного меланжа, пишут «Известия».

На данный момент торговые сети рассматривают повышение цен на продукцию, но многие готовы увеличить её стоимость частично.

За последний месяц мы получили более десяти писем от поставщиков мясной продукции с просьбой принять повышение цен на производимые ими товары, — рассказал представитель одной из крупных торговых сетей.

Если цены будут повышены, то больше всего подорожают готовые изделия: биточки, тефтели и котлеты из курицы. Вырастут цены на сосиски и салями. По данным Минсельхоза, это обусловлено тем, что у переработчиков и производителей мяса растут издержки. Для стабилизации цен правительством был принят комплекс мер, в частности, плавающая экспортная пошлина на зерно и продление импорта сои и шрота, которые являются основой для корма.

Также в этом году предприятия дополнительно получат 10 млрд рублей для частичной компенсации затрат на покупку корма. В следующем году распределение средств будет уже проходить с акцентом на подотрасль.

Ранее сообщалось, что цены на куриные яйца, огурцы и помидоры выросли за последнюю неделю в России. Яйца подорожали на 2,8%, куриное мясо — на 1,5%.