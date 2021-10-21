Сосиски и котлеты могут подорожать в ближайшее время в России

Сосиски и котлеты могут вырасти в цене на 7–20% до начала ноября. Об этом предупредили компании-мясопереработчики, ссылаясь на подорожание сырья, упаковки, моющих средств, яичного меланжа, пишут «Известия».
На данный момент торговые сети
За последний месяц мы получили более десяти писем от поставщиков мясной продукции с просьбой принять повышение цен на производимые ими товары, — рассказал представитель одной из крупных торговых сетей.
Если цены будут повышены, то больше всего подорожают готовые изделия: биточки, тефтели и котлеты из курицы. Вырастут цены на сосиски и салями. По данным Минсельхоза, это обусловлено тем, что у переработчиков и производителей мяса растут издержки. Для стабилизации цен правительством был принят комплекс мер, в частности, плавающая экспортная пошлина на зерно и продление импорта сои и шрота, которые являются основой для корма.
Также в этом году предприятия дополнительно получат 10 млрд рублей для частичной компенсации затрат на покупку корма. В следующем году распределение средств будет уже проходить с акцентом на подотрасль.
Ранее сообщалось, что цены на куриные яйца, огурцы и помидоры выросли за последнюю неделю в России. Яйца подорожали на 2,8%, куриное мясо — на 1,5%.