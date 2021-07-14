Соловьев возмутился, что Чубайс стал акционером производителя «Спутника V»
Ярослав Бодряшкин
Ярослав Бодряшкин
18:43, 14 июля 2021
Анатолий ЧубайсФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Телеведущий Владимир Соловьёв эмоционально отреагировал по поводу того, что спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс стал акционером производителя вакцины «Спутник V», пишут «Новые Известия».
В своём Телеграмм-канале телеведущий резко высказался по поводу назначения Чубайса акционером АФК «Система».
А вот это зачем?????? Провокация? Выдающееся достижение наших учёных и этот «персонаж»??? — эмоционально высказался Соловьёв.
Чубайс стал обладателем 0,0038 % акций предприятия. Ориентировочная стоимость его пакета составляет 11,3 млн рублей. В свою очередь Телеграмм-канал «Антиглянец» предложил пользователям начать придумывать новые шутки про Чубайса.
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