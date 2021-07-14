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Соловьев возмутился, что Чубайс стал акционером производителя «Спутника V»

18:43, 14 июля 2021
Анатолий Чубайс Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Телеведущий Владимир Соловьёв эмоционально отреагировал по поводу того, что спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс стал акционером производителя вакцины «Спутник V», пишут «Новые Известия».

В своём Телеграмм-канале телеведущий резко высказался по поводу назначения Чубайса акционером АФК «Система». 

А вот это зачем?????? Провокация? Выдающееся достижение наших учёных и этот «персонаж»??? — эмоционально высказался Соловьёв.

Чубайс стал обладателем 0,0038 % акций предприятия. Ориентировочная стоимость его пакета составляет 11,3 млн рублей. В свою очередь Телеграмм-канал «Антиглянец» предложил пользователям начать придумывать новые шутки про Чубайса.

Ранее эксперт посоветовал, как разбогатеть за год без усилий. В течение года можно хорошо заработать, благодаря инвестициям на фондовом рынке. Инвесторам необходимо уметь ориентироваться на рынке, анализировать ситуацию и не поддаваться излишней панике или эйфории. При этом стопроцентной гарантии успеха быть по определению не может.

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