Соловьев возмутился, что Чубайс стал акционером производителя «Спутника V»

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Зарплаты россиян в первом полугодии 2021 года в среднем увеличились на 4,1%, что оказалось ниже инфляционного темпа в стране. Об этом сообщает «Газета.Ru» cо ссылкой на исследование портала hh.ru.

Лидером по росту зарплат стал Северо-Кавказский федеральный округ, в котором совокупный доход составил 40 432 рубля (плюс 13%). Однако по уровню средней зарплаты регион по-прежнему остаётся самым бедным в стране....