Средняя стоимость соков, фруктовых и ягодных нектаров за последние пять лет выросла на 38%. Если в феврале 2015 года продукт можно было приобрести за 66 рублей, то в аналогичном периоде 2020-го года цена выросла до 91 рубля. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Между тем в некоторых регионах цена напитков увеличилась более чем на 70%. Речь идёт о Подмосковье, Тульской, Мурманской и Псковской областях.

Самые дорогие соки продаются в Москве, где их в среднем можно купить за 133 рубля. Далее следуют Чукотский автономный округ (131), Мурманская (123) и Магаданская области (123), а также Ненецкий автономный округ (122). Самую дешёвую продукцию такого вида в феврале предлагали продавцы в Белгородской области. Там их средняя стоимость составляла 57 рублей. Вместе с тем наиболее доступная цена на сок отмечалась в Ингушетии (64), Мордовии (67), Калмыкии (67) и Крыму (69).

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Самыми полезными свойствами обладают соки из моркови и яблока. Однако стоит отдать предпочтение напиткам с мякотью, так как она является источником клетчатки, рассказала в разговоре с NEWS.ru диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По её словам, сок моркови рекомендуется смешивать с молоком или сливками жирностью 10% — это поможет лучше усвоиться провитамину А (бета-каротин). Что касается яблочного напитка, то он в отличие от других не так сильно стимулирует выработку желудочного и панкреатического соков, которые могут приводить к обострению заболеваний желудка (эрозия, язвы) и аллергии.

Соки фруктов и овощей содержат органические кислоты, которые улучшают пищеварение, добавила Дианова. Кроме того, богатые витамином С напитки (яблочный и апельсиновый) помогают усвоению содержащих железо препаратов.

Как отметила специалист, нектар отличается от сока тем, что в него добавляют воду, сахар или мёд, а доля массы сока или пюре обычно не менее 25–50%. В нектарах из шиповника, черешни, черники, малины и абрикосов, к примеру, она составляет как минимум 40%.

Польза и вред соков и нектаров при заболеваниях

Наличие сахарного диабета или избыточного веса — серьёзный аргумент для того, чтобы ограничить или вовсе исключить из рациона сладкие соки и нектары, заменив их на свежие овощи и фрукты с минимальным содержанием сахара. При язвенной болезни желудка и двенадцатипёрстной кишки, а также хроническом гастрите врач советует пить меньше кислых напитков. Людям со склонностью к образованию камней в мочевом пузыре стоит отказаться от соков из ягод и фруктов, за исключением кислых.

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В свою очередь, справиться с холециститом (заболевание желчного пузыря) и воспалением кишечника помогут содержащие дубильные вещества соки граната, черники и айвы. При запорах гастроэнтеролог советует остановить выбор на напитках, стимулирующих моторику кишечника (абрикосовый, сливовый, морковный с мякотью).

Кроме того, Дианова рекомендует отказаться от соков, в составе которых есть лимонная кислота, которая при чрезмерном употреблении вызывает усиление секреции желудочного сока.