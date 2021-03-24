Компания SOCAR обнаружила новые запасы газа на Каспии

https://static.news.ru/photo/f4268e38-8c95-11eb-b18e-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/SOCARofficial

Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) после геологоразведки сообщила об обнаружении на месторождении «Шафаг-Асиман» запасов газоконденсата.

Проведены комплексные геологоразведочные работы на глубине 7189 метров в разведочной скважине, пробуренной на блоке «Шафаг-Асиман», расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, и обнаружены первые запасы газоконденсата, — говорится в сообщении компании.

Для полного определения запасов месторождения будет выполнено техническое проектирование на бурение дополнительной оценочной боковой скважины.

Геологоразведку на блоке «Шафаг-Асиман» SOCAR ведёт совместно с компанией BP, которая выступила оператором проекта. Работы велись на глубине 623 метра дочерним подразделением SOCAR Caspian Drilling Company. В процессе бурения использовалась полупогружная буровая установка имени Гейдара Алиева.

Территориально месторождение «Шафаг-Асиман» расположено в 125 км к юго-востоку от Баку. Участок занимает площадь 1100 кв. м. Глубина моря достигает здесь 800 метров. Саму же структуру «Шафаг-Асиман» удалось обнаружить ещё в 1961 году.

В октябре 2010 года SOCAR и BP заключили соглашение «О разведке, разработке и разделе продукции морского блока „Шафаг-Асиман“ в азербайджанском секторе Каспийского моря», срок которого рассчитан на 30 лет. Стороны участвуют в проекте в равных долях — по 50%.

SOCAR является важным экономическим партнёром России. Значимость совместных проектов отмечали главы государств Владимир Путин и Ильхам Алиев во время IX Азербайджано-Российского межрегионального форума. В рамках визита Алиева в Москву был подписан договор между компаниями «Роснефть» и SOCAR по сотрудничеству в нефтяной сфере. Путин, в свою очередь, отмечал во время переговоров успешную работу с азербайджанскими партнёрами. Кроме того, знаковым событием являлось появление SOCAR на Антипинском НПЗ в РФ.

«Так, компания „Роснефть“ совместно с ГНКАР приступит к разработке и освоению нефтегазового месторождения Гошадаш. Около $4 млрд инвестировал в энергетические проекты в Азербайджане ЛУКОЙЛ», — заявил тогда Путин.

Для SOCAR важно расширение географии поставок, в том числе и за рубежом. Поэтому компания успешно и довольно активно развивает географию своего присутствия.