Собянин назвал дефицит мигрантов одной из причин инфляции

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что массовые увольнения рабочих в условиях коронавирусных ограничений повлекли за собой увеличение стоимости рабочей силы и это привело к увеличению инфляции. Об этом сообщает РБК.

Возник дефицит рабочей силы и достаточно большой. Тысяч 200, наверное. Частью — в ЖКХ, частью — в сфере услуг и торговле, частью — на стройке и так далее. Поэтому мы и видим усиление инфляции, — заявил московский мэр.

Однако, по его словам, бизнес уже адаптируется к такой ситуации, объёмы работ растут, а власти столицы продолжают работу над крупными строительными проектами. Особое внимание уделяется окончанию работ по введению в строй Большой кольцевой линии метро. Собянин уточнил, что её строительство идёт ускоренными темпами и может быть закончено в 2022 году.

Ранее сообщалось, что процедура ввоза в Россию трудовых мигрантов для работы на стройках вскоре может быть упрощена. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он не раз жаловался, что в стране не хватает иностранных рабочих. Из-за этого зарплаты строительных рабочих кое-где выросли в два-три раза.