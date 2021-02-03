Снова при деньгах: поможет ли взлёт цен на нефть экономике России и рублю

Мировые цены на нефть в ближайшее время могут подняться до $60 за баррель, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Котировки уже приблизились к этой отметке, подталкиваемые надеждой, что вакцины победят коронавирус, и действиями альянса ОПЕК+, продолжающего сдерживать добычу сырья. Россию текущий уровень цен вполне устраивает — он позволяет свести бюджет без дефицита и даже пополнить финансовые резервы. Вот только рубль пока никак не выигрывает от подорожания сырья.

Нефтяные цены перешли к активному росту с наступлением февраля. Котировки эталонного сорта Brent поднялись выше $58 за баррель — до максимального уровня почти за год. Всего за три дня сырьё подорожало почти на 6%.

На рост цен в начале февраля повлияло сообщение мониторингового комитета ОПЕК+ о том, что некоторые участники соглашения увеличили своё производство меньше, чем предполагалось, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, таким образом страны могли компенсировать недовыполнение прежних обязательств.

Другая важная новость — снижение объёмов добычи нефти в Ливии. Она была серьёзным раздражителем в 2020 году, наращивая производство чуть ли не до довоенных объёмов. Но сейчас видно, что добыча там очень нестабильна. Между разными племенами вновь возникают конфликты, и вся производственная и логистическая цепочка разрывается. Добыча в Ливии простаивает, лишние объёмы вновь ушли с рынка, и цена на нефть растёт. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

Позитивным фоном для подорожания сырья стал также приход новой администрации Белого дома, отмечает эксперт. Джо Байден уже подписал несколько указов, негативно воспринятых нефтяной отраслью. Он дал сигнал, что по-прежнему является сторонником возобновляемой энергетики и, возможно, не станет поддерживать нефтегазовую отрасль США.

Цены на нефть могут подняться до $60 за баррель, при условии, что падение добычи в Ливии продолжится, а страны ОПЕК+ по-прежнему будут сдерживать своё производство, считает экономит.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост цен на нефть можно также объяснить заявлениями Всемирной организации здравоохранения о снижении темпов прироста заразившихся коронавирусом за последние три недели и началом массовой вакцинации в мире, считает доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

Основными факторами, которые будут определять цены на нефть в ближайшие месяцы, по-прежнему остаются: распространение коронавируса, объёмы добычи нефти странами-экспортёрами, договоренности ОПЕК+, а также развитие альтернативных и возобновляемых источников энергии. В 2021 году спрос на нефть будет расти, поскольку многие экономики начинают выходить из кризиса и объёмы потребления растут. В ближайшей перспективе цена на нефть будет медленно расти и к концу февраля вполне может перешагнуть отметку в $ 60 за баррель. Олег Каленов доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова

При этом, по словам экономиста, сохранятся и риски падения нефтяных котировок. Достаточно вспомнить резкое снижение цен на «чёрное золото» в конце 2020 года на фоне появления в Великобритании нового штамма коронавируса.

Заслон для сланца

Текущая ситуация на нефтяном рынке должна устраивать участников соглашения ОПЕК+, которые достаточно осторожно подошли к вопросу наращивания добычи. Напомним, они решили не увеличивать производство с 1 февраля, сделав исключение лишь для России и Казахстана. При этом, Саудовская Аравия вызвалась добровольно снизить добычу в феврале-марте сразу на 1 млн баррелей в сутки. Её союзники могут добавить к этой цифре ещё 425 тыс. баррелей. В сумме это составляет порядка 1,5% мирового спроса на нефть.

Впрочем, при текущих высоких ценах на нефть страны-экспортёры могут пересмотреть свои производственные планы, предупреждает Игорь Юшков.

ОПЕК+ может увеличить квоты на добычу, чтобы не позволить активно включиться в производство американским нефтяным компаниям. Дело в том, что при цене около $60 за баррель подавляющее большинство сланцевых проектов становится рентабельными. Поэтому, возможно, ОПЕК+ стоит выбросить на рынок собственные дополнительные объёмы нефти и занять эту долю, — отметил экономист.

По его словам, если сырьевые цены продолжат расти, возможно, что корректировка добычи странами-экспортёрами будет уже в марте.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что нефтяные котировки в настоящее время стремятся вернуться к оптимальным значениям для мирового рынка и добывающей отрасли.

Вроде бы ничего особенно в мире не произошло, но цены движутся вверх. Они просто идут к тому коридору, который является более-менее оптимальным для рынка в кризисных условиях. Прошлый кризис 2014-2016 годов показал, что это коридор $55-65 за баррель. Такие цены позволяют нефтяной отрасли сводить концы с концами и немного развиваться. Александр Фролов заместитель генерального директора Института национальной энергетики заместитель генерального директора Института национальной энергетики

В нормальных условиях оптимальный уровень цен составляет $70-85 за баррель, пояснил эксперт. Он обеспечивает необходимую инвестиционную активность и удовлетворение перспективного спроса на нефть. Когда падают цены, первым делом страдают инвестиции нефтяных компаний, от них зависят дополнительные объёмы нефти, которые могут быть поставлены на рынок через 5-6 лет. Сейчас эти объёмы находятся под большим вопросом, предупреждает специалист.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Россия в плюсе

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 февраля повышается на $5,1 — до $43,8 доллара, следует из документов Минэкономразвития РФ. Средняя цена на нефть российской экспортной марки Urals за период с 15 декабря по 14 января составила $51,7 за баррель, или $377,4 доллара за тонну, сообщает ПРАЙМ.

Такая цена вполне достаточна для наполнения российского бюджета, заложенная в него цена отсечения в 2021 году составляет $43,3 за баррель. Если нефть в 2021 году будет стоить на мировом рынке около $55 за баррель, бюджет России может быть бездефицитным, считает Игорь Юшков. Даже при сниженных объёмах производства нефтегазовые доходы будут достаточно хорошими.

Во-первых, текущие котировки уже выше цены отсечения. Во-вторых, в бюджете заложена более высокая стоимость рубля, то есть цены на нефть в российской валюте ещё выше того, что заложено в бюджет. С точки зрения налогов и наполнения Фонда национального благосостояния проблем при нынешнем уровне цен нет никаких, — отмечает Александр Фролов.

Тоже самое, по мнению эксперта, можно сказать о ситуации российских нефтяников. Если посмотреть на сохранение инвестиционных планов крупнейших российских нефтяных компаний, становится понятно, что текущий уровень цен для них вполне комфортен, отмечает специалист.

Между тем, активный рост цен на нефть пока не особенно помог укрепиться рублю. Курс российской валюты остаётся на относительно низком уровне — в районе 76 рублей за доллар. Это минимальное значение за последние два месяца.

Думаю, что это связано с политикой российских финансовых и монетарных властей, которые не очень хотят поддерживать рубль. Невысокий курс российской валюты в данной ситуации выгоден государству. Он позволяет нашим товарам конкурировать на внешних рынках, поскольку в пересчёте в доллары они становятся дешевле. Так что слабый рубль помогает восстановлению экономики, — отмечает Игорь Юшков.

По мнению эксперта, Минфин РФ и ЦБ будут стараться сохранить курс российской валюты вблизи текущих значений, в районе 74-76 рублей за доллар.