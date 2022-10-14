СМИ: почти половина Европы увеличила импорт товаров из России РИА Новости: тринадцать стран ЕС в июне увеличили ввоз товаров из России почти в два раза

Фото: Igor Russak/dpa/globallookpress.com

В июне тринадцать стран Евросоюза нарастили импорт товаров из России. Такие данные следует из проведенного РИА Новости анализа данных национальных статистических служб. При этом еще четырнадцать стран закупку российских товаров сократили.

Лидером среди нарастивших импорт стран стала Словения. Она увеличила ввоз товаров из России почти два раза в сравнении с маем текущего года. На втором месте идет Испания (+69%), третье место у Швеции (+48%). Также в топ-5 попали Бельгия (+25%) и Польша (+19%).

Кроме того, увеличили поставки российской продукции для своих потребителей Болгария, Дания, Латвия, Мальта, Румыния, Словакия, Хорватия и Эстония.

В то же время четырнадцать стран Евросоюза импорт сократили. Лидером среди них стал Кипр — падение составило 92%. За ним следуют Австрия (-40%) и Люксембург (-37%). Финляндия стала импортировать из РФ на 27% меньше товаров, Португалия и Чехия — на 23% каждая.

Кроме того, импорт сократили Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Литва, Нидерланды и Франция.

Несмотря на снижение показателей, в денежном выражении больше всего в июне импортировала Германия — на 3,5 млрд евро. Второе место у Италии (2,6 млрд евро), третье у Нидерландов (1,7 млрд евро), далее следуют Бельгия (1,3 млрд евро) и Франция (1,2 млрд евро).

Наименьший импорт в денежном выражении у Мальты (356,4 тысячи евро), Люксембурга (2,9 млн евро), Кипра (5,6 млн евро).

Ранее заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Ивин сообщил, что падение импорта в Россию после начала специальной военной операции России на Украине, с февраля 2022 года, составляет примерно 30%. Он пояснил, что такое снижение импорта чувствительно в основном только в сфере поставок высокотехнологичных товаров ведущих западных производителей, а также самолётов и других видов транспорта, которые сложно восполнить быстро за счёт собственного производства и новых поставщиков.

Также сообщалось, что в июле российская промышленность столкнулась с резким падением импорта — до 20% против 31% в июне, сообщалось в результатах исследования обеспеченности промышленников, проведённого Институтом Гайдара. При этом со стороны российских поставщиков обеспеченность сырьём, материалами и комплектующими увеличилась до 79%, что сопоставимо со средним уровнем предыдущих лет.