СМИ: экспортёры зерна заявили о задержках на таможне

Российские экспортёры пшеницы жалуются на задержки на таможне и говорят о сложностях при приёме груза для отправки по железной дороге. Новые проблемы появились на фоне объявленных квоты и пошлин на экспорт зерна, они могут обернуться катастрофой.
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При исполнении текущих контрактов счёт идёт на дни, а задержки увеличивают опасность срыва поставок, что может сказаться на репутации России, недавно ставшей лидером на мировом рынке зерна.
Сегодняшний кризис с отгрузкой на экспорт ранее законтрактованного зерна подрывает авторитет России на мировом рынке сельхозпродукции и даёт повод нашим конкурентам обвинить нас в безответственности и непрофессионализме, — считает председатель правления Союза экспортёров зерна Эдуард Зернин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что введение пошлины на экспорт зерна способно помочь в сдерживании цен на сырьё, однако данный регулирующий механизм может спровоцировать и негативные последствия для развития компаний, заявил NEWS.ru зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. По его словам, вопрос должен быть решён с учетом интересов всех игроков рынка: и экспортёров, и производителей.