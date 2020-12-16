СМИ: экспортёры зерна заявили о задержках на таможне

https://static.news.ru/photo/ba712970-40e9-11eb-a596-fa163e074e61_660.jpg Фото: ulmer/imago-images.de/Global Look Press

Российские экспортёры пшеницы жалуются на задержки на таможне и говорят о сложностях при приёме груза для отправки по железной дороге. Новые проблемы появились на фоне объявленных квоты и пошлин на экспорт зерна, они могут обернуться катастрофой.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Издание отмечает, что таможенники стали задерживать грузы для досмотра на срок до десяти дней. Их интересует вес партий пшеницы. Источник издания отметил, что теоретически может появиться необходимость в разгрузке судов и повторном взвешивании, а это уже станет «катастрофой».

При исполнении текущих контрактов счёт идёт на дни, а задержки увеличивают опасность срыва поставок, что может сказаться на репутации России, недавно ставшей лидером на мировом рынке зерна.

Сегодняшний кризис с отгрузкой на экспорт ранее законтрактованного зерна подрывает авторитет России на мировом рынке сельхозпродукции и даёт повод нашим конкурентам обвинить нас в безответственности и непрофессионализме, — считает председатель правления Союза экспортёров зерна Эдуард Зернин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что введение пошлины на экспорт зерна способно помочь в сдерживании цен на сырьё, однако данный регулирующий механизм может спровоцировать и негативные последствия для развития компаний, заявил NEWS.ru зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. По его словам, вопрос должен быть решён с учетом интересов всех игроков рынка: и экспортёров, и производителей.