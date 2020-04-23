Сланцевой добыче в США предрекли снижение на фоне дешевеющих нефти и газа

https://static.news.ru/photo/6e83dbe0-8625-11ea-ab32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки снизят сланцевую добычу из-за падения стоимости нефти и газа на мировых рынках, считает замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его мнению, проблемы у Белого дома возникли ещё в 2018 году, когда котировки на сырьё рухнули с $85 за баррель до $45. Тогда Вашингтон «выбросил» на рынок дополнительные 2 млн «бочек» углеводородов.

Сейчас, уверен Фролов, США ощутили свою ответственность за мировой рынок и согласились пойти навстречу нефтяным странам.

Сейчас, в конце марта — начале апреля, начала падать добыча американской нефти. Она уже снизилась на 800 тысяч баррелей [в сутки]. Если в ходе предыдущего кризиса на падение ушёл примерно год, то сейчас добыча рухнула буквально за три недели, — приводит слова эксперта радио Sputnik.

Нефть резко подешевела 9 марта 2020 года после отказа России продлить соглашение с ОПЕК. Саудовская Аравия ответила на российский демарш демпингом и рекордным наращиванием добычи, обрушив мировые цены.

В начале апреля страны ОПЕК+ договорились на два года сократить объём извлекаемых углеводородов, чтобы восстановить баланс на рынках. Но в конце месяца начался новый обвал котировок, связанный с заполнением существующих нефтехранилищ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Банк России изменил среднесрочные прогнозы по цене нефти российской марки Urals. Финансовый регулятор снизил ожидаемую цену на 2020 год с $55 до $27.