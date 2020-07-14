В первую половину лета резко выросла стоимость семян, газонокосилок, лопат и шлангов. При этом на ряд других товаров садово-огороднического сектора, наоборот, цена, по сравнению с прошлым годом упала, следует из нового исследования оператора фискальных данных «Такском», которое имеется в распоряжении NEWS.ru. Представленный анализ составлен на основании статистической выборки обезличенных фискальных данных. Всего было проанализировано более 19 млрд кассовых чеков. Эксперты заявляют, что на дачных территориях в этом году нет ни яблок, ни ягод, а любителей загородного отдыха всё меньше интересуют покупки для обработки садов и огородов. Хотя некоторые эксперты полагают, что кризис дачного сектора — явление временное.

По данным «Такскома», из всех товаров садово-огороднического сектора заметнее всего подорожали импортные газонокосилки, что, вероятно, связано с изменением курса валюты. Средняя цена на технику для сада в начале лета составила 13,87 тысяч рублей (на 35% дороже по сравнению с июнем прошлого года). Хотя серьёзный рост цен не остановил россиян, желающих приобрести этот товар: основные продажи пришлись на май и июнь. В первый летний месяц объём продаж газоподстригателей вырос на 4% в сравнении с таким же периодом 2019 года.

Помимо всего прочего, заметно подскочили в стоимости лопаты (на 20%), вилы и секаторы прибавили 18%, а грабли — 14%. Также, несмотря на то что пик продаж семян приходится на февраль-март, в июне цены на этот вид товара подросли на 15% по сравнению с началом лета 2019 года.

Продажи цветочных горшков в прошлом месяце снизились вдвое при том, что ценники на них хоть и незначительно, но упали на 2% к прошлогоднему июню. Совки, увы, также не пользовались интересом у покупателей: их продажи рухнули на 11%, а цены — на 8% (если сравнить с прошлым годом).

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Но есть и позитивные тенденции. Например, в июне средние цены на плодовые растения упали на 217 рублей (меньше на 21% по сравнению с июнем 2019 года), стоимость совков составила 920 рублей (упала на 8%), цена на рассаду опустилась до 124 рублей (падение на 9%). Наконец купить горшки для цветов можно было за 337 рублей (всего на 2% ниже, чем в прошлом году).

Сейчас люди озабочены другим. У россиян просто нет денег. У нас сейчас в основном садоводы-то кто? Люди в возрасте. Молодые предпочитают денежки скопить, да лучше съездить куда-то отдохнуть за границу. И третий момент — очень плохой год. Вот эти климатические непонятные колебания привели к тому, что у людей нет ни ягод, ни яблок — ничего! Крупные дожди и град всё побили. Фитофтора добивает всё на огороде, потому что высокая влажность и перепады температур. И ещё меня вот что насторожило: нет пчёл!!! Александр Куленкамп доцент Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева и научный консультант газеты «Мир садовода» доцент Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева и научный консультант газеты «Мир садовода»

По словам Куленкампа, сейчас повышение цен приведёт к тому, что никто не будет покупать ничего, потому чтонет такой потребности.

Даже судя по нашему СНТ, могу сказать, что народу стало резко меньше. Максимум 20-30% от общего числа участков обрабатываются, остальные стоят заросшими. Люди не приезжают, потому что содержать всё это накладно. Плюс карантин. Ситуация тяжелее и тяжелее, — отметил он.

Между тем доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г.В. Плеханова Светлана Ильяшенко видит сложившуюся ситуацию оптимистичнее. По её оценкам, к июлю цены на товары для сада и огорода уже достигли своего максимума, и к августу прогнозируется их незначительное снижение.

Во-первых, товары этой категории имеют чётко выраженную зависимость от сезонного спроса (в марте-июне традиционно продажи семян, рассады и инвентаря по темпам значительно опережают продажи газонокосилок). Во-вторых, ретейлерам в этом сегменте рынка невыгодно держать на складах такие «нежные» товары, поэтому в конце лета начнутся распродажи декоративных, плодовых, луковичных растений, семян, а также товаров для отдыха (особенно садовой мебели, садовых грилей и мангалов, бассейнов). Светлана Ильяшенко доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г.В. Плеханова доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г.В. Плеханова

По словам специалистки, ценовые изменения практически не коснутся товаров для ухода за растениями (грунты, удобрения), ассортимент переориентируется на комнатные растения. Незначительный рост цен прогнозируется на дорогостоящие товары для работы в саду (культиваторы, мотоблоки и снегоуборщики), что объясняется не только колебаниями валютного курса, но и повышением спроса на данные товары, в том числе и за счет тех городских жителей, которые уехали за город на время пандемии и стремятся обустроить свои земельные участки, подчёркивает Светлана Ильяшенко.

В ближайшей перспективе спрос на товары для сада и огорода будет только расти, уверена эксперт.