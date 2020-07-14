В первую половину лета резко выросла стоимость семян, газонокосилок, лопат и шлангов. При этом на ряд других товаров садово-огороднического сектора, наоборот, цена, по сравнению с прошлым годом упала, следует из нового исследования оператора фискальных данных «Такском», которое имеется в распоряжении NEWS.ru. Представленный анализ составлен на основании статистической выборки обезличенных фискальных данных. Всего было проанализировано более 19 млрд кассовых чеков. Эксперты заявляют, что на дачных территориях в этом году нет ни яблок, ни ягод, а любителей загородного отдыха всё меньше интересуют покупки для обработки садов и огородов. Хотя некоторые эксперты полагают, что кризис дачного сектора — явление временное.
По данным «Такскома», из всех товаров садово-огороднического сектора заметнее всего подорожали импортные газонокосилки, что, вероятно, связано с изменением курса валюты. Средняя цена на технику для сада в начале лета составила 13,87 тысяч рублей (на 35% дороже по сравнению с июнем прошлого года). Хотя серьёзный рост цен не остановил россиян, желающих приобрести этот товар: основные продажи пришлись на май и июнь. В первый летний месяц объём продаж газоподстригателей вырос на 4% в сравнении с таким же периодом 2019 года.
Помимо всего прочего, заметно подскочили в стоимости лопаты (на 20%), вилы и секаторы прибавили 18%, а грабли — 14%. Также, несмотря на то что пик продаж семян приходится на февраль-март, в июне цены на этот вид товара подросли на 15% по сравнению с началом лета 2019 года.
Продажи цветочных горшков в прошлом месяце снизились вдвое при том, что ценники на них хоть и незначительно, но упали на 2% к прошлогоднему июню. Совки, увы, также не пользовались интересом у покупателей: их продажи рухнули на 11%, а цены — на 8% (если сравнить с прошлым годом).
Но есть и позитивные тенденции. Например, в июне средние цены на плодовые растения упали на 217 рублей (меньше на 21% по сравнению с июнем 2019 года), стоимость совков составила 920 рублей (упала на 8%), цена на рассаду опустилась до 124 рублей (падение на 9%). Наконец купить горшки для цветов можно было за 337 рублей (всего на 2% ниже, чем в прошлом году).
Сейчас люди озабочены другим. У россиян просто нет денег. У нас сейчас в основном садоводы-то кто? Люди в возрасте. Молодые предпочитают денежки скопить, да лучше съездить куда-то отдохнуть за границу. И третий момент — очень плохой год. Вот эти климатические непонятные колебания привели к тому, что у людей нет ни ягод, ни яблок — ничего! Крупные дожди и град всё побили. Фитофтора добивает всё на огороде, потому что высокая влажность и перепады температур. И ещё меня вот что насторожило: нет пчёл!!!
По словам Куленкампа, сейчас повышение цен приведёт к тому, что никто не будет покупать ничего, потому чтонет такой потребности.
Даже судя по нашему СНТ, могу сказать, что народу стало резко меньше. Максимум 20-30% от общего числа участков обрабатываются, остальные стоят заросшими. Люди не приезжают, потому что содержать всё это накладно. Плюс карантин. Ситуация тяжелее и тяжелее, — отметил он.
Между тем доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г.В. Плеханова Светлана Ильяшенко видит сложившуюся ситуацию оптимистичнее. По её оценкам, к июлю цены на товары для сада и огорода уже достигли своего максимума, и к августу прогнозируется их незначительное снижение.
Во-первых, товары этой категории имеют чётко выраженную зависимость от сезонного спроса (в марте-июне традиционно продажи семян, рассады и инвентаря по темпам значительно опережают продажи газонокосилок). Во-вторых, ретейлерам в этом сегменте рынка невыгодно держать на складах такие «нежные» товары, поэтому в конце лета начнутся распродажи декоративных, плодовых, луковичных растений, семян, а также товаров для отдыха (особенно садовой мебели, садовых грилей и мангалов, бассейнов).
По словам специалистки, ценовые изменения практически не коснутся товаров для ухода за растениями (грунты, удобрения), ассортимент переориентируется на комнатные растения. Незначительный рост цен прогнозируется на дорогостоящие товары для работы в саду (культиваторы, мотоблоки и снегоуборщики), что объясняется не только колебаниями валютного курса, но и повышением спроса на данные товары, в том числе и за счет тех городских жителей, которые уехали за город на время пандемии и стремятся обустроить свои земельные участки, подчёркивает Светлана Ильяшенко.
В ближайшей перспективе спрос на товары для сада и огорода будет только расти, уверена эксперт.
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