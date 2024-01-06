Ситуация с яйцами в РФ: последние новости 6 января, помощь Турции, цены Турция готова поставлять России необходимое количество яиц в ближайшие полгода

Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Глава турецкого Союза производителей яиц Ибрагим Афйон заявил, что Анкара готова поставлять России необходимое ей количество куриных яиц. Что об этом известно, какая сейчас ситуация с данным продуктом в стране?

Что сказали в Турции о поставках яиц в Россию

По словам Афйона, в настоящее время нет никаких проблем в переговорном процессе, а даты поставок выбирает сама Россия.

«Никаких проблем нет, процесс идет. Даты поставок определяет принимающая сторона», — сказал глава турецкого Союза производителей яиц.

При этом он пояснил, что не может назвать точный объем транзита, но поставки будут продолжаться минимум ближайшие полгода.

«Точные объемы наших поставок я не могу назвать, поскольку зависит от потребностей. Поставки были обговорены на шесть месяцев, в том объеме, который пожелает принимающая сторона. Мы готовы к удовлетворению потребностей по желаемым объемам», — подчеркнул Ибрагим Афйон.

3 января пресс-служба Россельхознадзора сообщила, что в Россию была ввезена первая партия яиц из Турции в количестве 316 тысяч штук.

«3 января через пункт пропуска „Яраг-Казмаляр“ ввезена первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316 800 штук) для дальнейшей реализации на территории России», — говорилось в публикации пресс-службы ведомства.

Какая еще страна поставляет России яйца

19 декабря пресс-служба Россельхознадзора сообщила, что в Россию завезли первую партию яиц из Азербайджана объемом 36 тонн.

«19 декабря через пункт пропуска „Яраг-Казмаляр“ ввезена первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории России», — говорилось в публикации ведомства.

В Россельхознадзоре напомнили, что об открытии российского рынка для поставок яиц из Азербайджана стороны договорились в ноябре 2023 года. К такому решению пришли руководитель ведомства Сергей Данкверт и председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли во время переговоров.

Вторая партия в количестве 306 тысяч штук была ввезена уже 22 декабря, а третья поступила 24 декабря.

«24 декабря через пункт пропуска „Яраг-Казмаляр“ ввезена третья партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России», — говорилось в сообщении.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Поможет ли импорт снизить цены на куриные яйца

Гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов в беседе с NEWS.ru подчеркивал, что турецкие или другие импортные яйца, скорее всего, не будут дешевле отечественных.

«Во-первых, турецкие куры едят российское зерно, которое облагается пошлинами, сюда же добавим транспортные расходы, упаковку плюс маркетинг, продвижение, рекламу. Яйца — не обезличенный товар, на рынок должен выходить бренд, а это большая работа. И здесь барьеров для яйца как продукта гораздо больше, чем у того же мяса», — пояснял эксперт.

В настоящее время фактически единственной страной, у которой Россия закупает яйца, является Белоруссия. При этом доля белорусских яиц на российском рынке составляет всего 1,2%, уточняет Плугов.

«Чтобы сбить цены на яйца, в Россию необходимо ежемесячно ввозить как минимум 500 млн яиц, а для поддержания реальной конкуренции — хотя бы 250 млн. А из Белоруссии мы импортирует 560 млн, но только не в месяц, а в год», — резюмировал эксперт.

Почему в России резко подорожали яйца в 2023 году

В ноябре 2023 года сообщалось, что яйца в России подорожали на 15,07% по отношению к предыдущему месяцу. С начала года стоимость этого вида продукции выросла на 36,54%. На фоне происходящего вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко поручила найти способы нарастить производство куриного мяса и яиц. Также она распорядилась принять меры по сдерживанию роста цен на эти продукты.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев уже пообещал, что цены на яйца пойдут вниз после Нового года. По его словам, была проведена большая работа над ошибками. В будущем ведомство не будет допускать подобных перекосов, а все меры будут приниматься на опережение, отметил министр.

Также президент России Владимир Путин объяснил, что зафиксировано повышение доходов населения, поэтому спрос на яйца увеличился, хотя ранее белок был относительно дешевым продуктом в стране.

«Спрос увеличился, а объемы производства — нет. Вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас предлагают с Турцией сотрудничать в этом вопросе. У нас отлично развиваются экономические связи, в том числе в сфере сельского хозяйства. Сейчас уже решение принято, и ситуация будет улучшаться», — заявил Путин.

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