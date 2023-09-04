Ситибанк начал сворачивать свою сеть банкоматов в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситибанк уведомил своих клиентов о скором прекращении обслуживания в банкоматах, сообщается на сайте финансовой организации. По данным пресс-службы банка, все банкоматы планируется демонтировать до конца 2023 года. Клиентам предлагается пользоваться мобильными приложениями Citibank Online и Citi Mobile для совершения финансовых операций. Причины демонтажа банкоматов не уточняются.

Информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ «Ситибанк». Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года, — говорится в сообщении пресс-службы.

В компании также предупредили, что клиентам с картами Miles & More прекратят начислять мили за покупки с 1 октября. При этом за покупки, совершенные до начала октября, мили будут начислены в ближайшую выписку. Остальные условия обслуживания кредитной карты останутся без изменений.

Как сообщалось ранее, Ситибанк приостановил прием и покупку иностранной валюты в своих кассах с 22 августа. Представители пресс-службы банка подчеркнули, что изменение затрагивает клиентов с пакетами услуг CitiOne и Citigold, намеревающихся продать или купить доллары и евро.

Банк Citigroup, владеющий Ситибанком, объявил о своем уходе из России и сворачивании потребительских операций еще 25 августа 2022 года. Финансовая организация намеревалась продать некоторые портфели розничного бизнеса. Позднее в Ситибанке заявили, что портфель потребительских кредитов был продан «Уралсибу».