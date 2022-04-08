Силуанов заявил о разрушении фундамента международной валютной системы

Глава Минфина России Антон Силуанов по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС под председательством Китая заявил о разрушении фундамента международной валютно-финансовой системы из-за антироссийских санкций, сообщается на сайте Минфина РФ. Он подчеркнул, что несмотря на это, страны БРИКС могут смягчить последствия грядущего кризиса.

Новая волна санкций против России разрушает фундамент существующей международной валютно-финансовой системы, основанной на долларе США, — говорится в сообщении.

Участники встречи отметили негативное влияние обострившейся геополитической ситуации и санкций на восстановление мировой экономики. По словам Силуанова, рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары ударит как по развивающимся странам, так и по государствам с низким уровнем доходов.

Силуанов подчеркнул, что нынешний кризис является «рукотворным», и у стран БРИКС есть все необходимые инструменты для смягчения его последствий. В связи с этим он призвал ускорить процесс по использованию национальных валют в торговле, интеграции платёжных систем и карт, а также по созданию аналога SWIFT и независимого рейтингового агентства БРИКС.

Ранее Минфин России оценил объём средств внутри бюджета на антикризиcный план в 0,5 трлн рублей. В целом объём средств на данные нужды оценивается в 1,2 трлн рублей. Силуанов отметил, что бюджетные правила уже скорректированы, в нынешних условиях задача Минфина заключается в том, чтобы определиться с объёмом дополнительных трат в текущем году. Также министерству предстоит определить объём планируемых доходных нефтегазовых и ненефтегазовых источников.