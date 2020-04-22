Силуанов: регионы медленно осваивают деньги на оснащение больниц

https://static.news.ru/photo/eb9e8d4e-84ab-11ea-95d5-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Регионы РФ медленно осваивают предоставленные кабмином средства на оснащение медицинских учреждений. Первый транш реализован только на 71,5% (из 33,4 млрд рублей), заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Мы видим, что, по данным регионов, заключены контракты с поставкой необходимого оборудования с июня по сентябрь текущего года. Коллеги, это просто недопустимо. Нам необходимо как можно скорее сейчас обеспечить готовность коек к принятию больных, — приводит слова министра ТАСС.

Чиновник отметил, что второй транш составил 32,4 млрд рублей. Ведомство ежедневно будет контролировать использование средств. Он добавил, что на конец 2020 года объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) составит около 7 трлн рублей. В этот показатель входят и запланированные траты. Министр пояснил, что этих средств хватит до 2024 года при текущих ценах на нефть.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал «глотком воды в засуху» новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, предложенные Владимиром Путиным. На совещании с членами правительства глава государства заявил, что предпринимателям в отраслях, пострадавших от антикоронавирусных мер, компенсируют расходы на зарплату сотрудникам в размере МРОТ в период за два месяца, писал NEWS.ru.