Силуанов оценил расходы на спецоперацию Силуанов: спецоперация на Украине требует «огромных ресурсов»

Антон Силуанов / Фото Совет Федерации

Военная спецоперация на Украине требует огромных финансовых ресурсов, заявил министр финансов России Антон Силуанов, слова которого передаёт «Интерфакс». Издание отмечает, что по данным Минфина, в апреле 2022 года расходы бюджета по разделу «Национальная оборона» составили около 627 млрд руб. по сравнению с 246 млрд за такой же период годом ранее.

На пенсионное обеспечение, огромные средства — 600 млрд в этом году, в следующем году один триллион, в последующем такие же объемы. Деньги на проведение спецоперации, огромные ресурсы тоже нужны, — заявил Силуанов.

Член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Фёдоров 8 мая рассказал, что военные расходы России с начала спецоперации на Украине выросли на 30–40%. Основную часть повышенного финансирования составляют надбавки к зарплатам военнослужащих.

Президент России Владимир Путин в ходе президиума Госсовета по соцвопросам поручил правительству оперативно реагировать на нужды военной медицины, а также социально поддерживать раненных в бою военнослужащих и семьи погибших. Также женщинам-военнослужащим, воспитывающим детей, будут вдвое увеличены выплаты — до 31 тысячи рублей. Путин также заявил, что командировочные, привязанные к зарубежной валюте, нужно пересчитать, поскольку «доллар скукоживается». Глава государства поручил также пересмотреть выплаты военным, принимающим участие в специальной военной операции на Украине.