Силовиков ограничили в действиях против бизнесменов

https://static.news.ru/photo/d899cbee-f17c-11ea-80b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Совместный документ, ограничивающий права силовиков на проведение оперативно-розыскных мероприятий против бизнесменов, появился в России. Его подписали Генпрокуратура, следственный комитет, МВД, ФСБ и ФТС.

Основной упор в нём делается на невмешательстве в гражданско-правовые отношения компаний и беспрепятственное продолжение бизнеса, в отношении владельцев которых проводятся проверки или возбуждаются уголовные дела. Документ называется «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля» за силовиками, которые осуществляют дознание, оперативно-розыскные мероприятия, предварительное следствие, пишет «Коммерсант».

Так, недопустимо проведение оперативно-розыскных мероприятий, если они приведут к вмешательству в гражданско-правовые отношения. Изъятие оригиналов документов и носителей информации по хозяйственной деятельности разрешено только в том случае, если они непосредственно подлежат экспертизе в рамках доследственной проверки или уголовного дела. При этом силовики обязаны предоставить бизнесу возможность их копирования.

Исключается изъятие предметов, которые не имеют отношения к цели проверки, если это не относится к другим случаям. Это же правило распространяется на документы, которые относятся к ведению бизнеса и принадлежат людям, не являющимся подозреваемыми или обвиняемыми. Исключением могут быть только документы, которые являются доказательствами по уголовному делу.

Также в документе говорится о необходимости соблюдать требования по части меры пресечения. Если преступление связано только с предпринимательской деятельностью, арест не предусмотрен.

Прокуратура теперь будет обязана выявлять случаи повторной проверки одних и тех же компаний. Её предписано незамедлительно реагировать на жалобы бизнесменов, которые касаются процессуальных действий. Если же срок расследования превышает год, прокуратура должна будет доложить об этом в центральный аппарат Генпрокуратуры.

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