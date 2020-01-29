https://static.news.ru/photo/628659a6-42b6-11ea-9ccd-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Власти Республики Саха (Якутия) после запуска газопровода «Сила Сибири» предложили создать дочернюю компанию «Газпрома», что позволит оставить часть налогов региону.

Как передаёт РИА Новости, российскому президенту Владимиру Путину направлено соответствующее обращение от председателя правительства Якутии Владимира Солодова. В Республике настаивают, что объём работ на «Силе Сибири» и на Чаяндинском газовом месторождении в ближайшее время увеличится настолько, что создание в регионе дочерней структуры станет целесообразно.

Солодов отметил, что позиция «Газпрома» по созданию якутской «дочки» в настоящий момент прорабатывается. Глава правительства Якутии также признал, что этот вопрос важен для Республики, потому что он связан с режимом налогообложения. Как пояснил чиновник, если в регионе создаются дочерние структуры крупных компаний, «то идёт более точная привязка к хозяйственной деятельности в отдельно взятом субъекте Российской Федерации».

Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин запустили в работу газопровод «Сила Сибири» 2 декабря 2019 года. Торжественная церемония прошла в формате телемоста. Соглашение о строительстве магистрали подписано в 2014 году. Москва и Пекин договорились о поставках 400 миллиардов кубометров газа в течение 30 лет.