Власти Республики Саха (Якутия) после запуска газопровода «Сила Сибири» предложили создать дочернюю компанию «Газпрома», что позволит оставить часть налогов региону.
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Солодов отметил, что позиция «Газпрома» по созданию якутской «дочки» в настоящий момент прорабатывается. Глава правительства Якутии также признал, что этот вопрос важен для Республики, потому что он связан с режимом налогообложения. Как пояснил чиновник, если в регионе создаются дочерние структуры крупных компаний, «то идёт более точная привязка к хозяйственной деятельности в отдельно взятом субъекте Российской Федерации».
Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин запустили в работу газопровод «Сила Сибири» 2 декабря 2019 года. Торжественная церемония прошла в формате телемоста. Соглашение о строительстве магистрали подписано в 2014 году. Москва и Пекин договорились о поставках 400 миллиардов кубометров газа в течение 30 лет.
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