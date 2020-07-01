Шепп: ни одна немецкая компания не покинула Россию из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/17a62dac-bc42-11ea-85ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ни одна немецкая компания, работающая в России, не решила покинуть страну на фоне эпидемии коронавируса, заявил глава Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп.

Никто не ушёл с российского рынка. Также наблюдалось очень мало увольнений, что можно назвать хорошей традицией немецкого бизнеса. Более 90% наших компаний — это предприятия малого и среднего бизнеса. Так что это не менеджеры, которые хладнокровно смотрят на котировки на бирже, — сказал Шепп в интервью NEWS.ru.

Он отметил, что ВТП провела опрос среди 900 немецких компаний, по данным которого, 60% бизнесменов не планируют сокращать штат сотрудников, 23% были вынуждены пойти на увольнения, но они затронули не более 10% работников. 12% компаний наоборот заявили о планах по расширению штата. Шепп подчеркнул, что это — очень хороший показатель как в мировом масштабе, так и на российском рынке.

Глава ВТП добавил, что несколько немецких предприятий получили финансовую поддержку в рамках антикризисных пакетов мер.

Мы, Российско-Германская внешнеторговая палата, требуем, чтобы российская власть рассматривала наших инвесторов в России так же, как и российские компании. Мы считаем, что они и есть российские компании, потому что они платят налоги в стране и создают рабочие места. Даже во время пандемии они не увольняли людей, — заключил Шепп.

Как ранее писал NEWS.ru, Шепп назвал сенсационными инвестиционные планы работающих в России немецких компаний.

Полностью интервью главы Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) будет опубликовано на сайте NEWS.ru.