Совфед одобрил закон о праве кабмина увеличить расходы бюджета без поправок

https://static.news.ru/photo/8b28c828-cd92-11ea-971f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенаторы Совета Федерации одобрили законопроект по внесению изменений в Бюджетный кодекс, которые разрешают правительству РФ в 2020 году увеличить расходы федерального бюджета на 1,8 триллионов рублей без внесения в него поправок.

Эти средства могут быть направлены на стабилизацию экономической ситуации, профилактику и устранение последствий пандемии коронавируса, а также на иные цели, определённые правительством РФ. Кабмин в этом году уже получил право превышать расходы бюджета на объём поступлений от Сбербанка и других доходов сверх плана. Новый законопроект позволяет ещё больше превысить расходы без привязки к конкретным доходам, в том числе за счёт заимствований. При этом бюджет в этом году, по словам замглавы Минфина Алексея Лаврова, ожидается дефицитным.

Новые поправки дают право регионам и муниципалитетам перечислять бюджетные деньги на эскроу-счета для расселения аварийных домов и обеспечения жильём нуждающихся. Закон также предоставляет возможность заключать долгосрочные соглашения о предоставлении субсидий некоммерческим организациям на срок, превышающий период бюджетного планирования, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, государственные запасы ликвидности России составляют порядка 18 трлн рублей. Из них депозиты федеральной власти и внебюджетных фондов составили 15,3 трлн рублей, накопления регионов — 2,4 трлн рублей. Это накопления, сформировавшиеся за счёт рублёвых и валютных депозитов федеральных и региональных властей. Основные валютные накопления Минфин сформировал ещё в начале 2020 года. Они вложены в Фонд национального благосостояния. Но из-за пандемии коронавируса и выхода из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти часть резервов ФНБ пришлось расконсервировать. Этому способствовали резкое снижение цен на нефть и экономический кризис в стране.