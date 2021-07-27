Сергей Катырин: государство само загоняет предпринимателей в «тень»

Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru о том, что беспокоит бизнес, как санкции «бодрят» российскую экономику, почему так важно снижать налоги и какое будущее ждёт нашу страну.

— Что сегодня больше всего волнует крупный, средний и малый бизнес?

— Как и всех нас — коронавирус. Как выполнить все задачи, которые поставлены государством, если в ряде регионов нет самой вакцины? Как быть с теми, кто не хочет прививаться? Вопросов много и не у всех получается уложиться в установленные сроки.

Эта тема беспокоит многих. И нас беспокоит. И мы её обсуждаем вместе с правительством. На наш взгляд, сроки достижения показателей вакцинации нужно немножко передвинуть. Нужно исходить из реалий сегодняшнего дня. Если говорить о более дальних горизонтах, то бизнес волнуют те проблемы, которые были, есть и, полагаю, ещё долго будут.

Первое — это налоговая система — хочется, чтобы налоговая нагрузка уменьшалась. Второе, что особенно актуально для малого и среднего бизнеса — это доступность финансовых ресурсов. Третье — административная нагрузка: бизнесу хочется, чтобы ему больше доверяли и меньше проверяли. В этом направлении был сделан огромный шаг с помощью механизма «регуляторной гильотины». Но там ещё есть над чем работать.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Нельзя, наверное, не спросить про санкции. Как сегодня можно оценить их влияние на Россию? Не раз заявлялось, что они «взбодрили» экономику России, а сейчас «бодрят»?

— С одной стороны, несомненно взбодрили. Мы были вынуждены взглянуть на то, что потеряли за годы всех этих перестроек, революций и так далее. Простой пример — лесной комплекс. Россия сегодня не производит ни одного механизма для работы в лесу — ни для того, чтобы пилить, ни для того, чтобы обрабатывать. Лес есть, а механизмов нет. Раньше полностью от «А» до «Я» производили своё. Сегодня этого нет. Это как пример.

Поэтому первое, что нужно сделать — это восстановить компетенции, которые были утеряны, конечно, на новом современном уровне.

Безусловно, санкции заставить по-другому взглянуть на стратегические направления, на развитие этих направлении, на то, каким образом решать проблему импортозамещения. Много было сделано. Я побывал ни на одном предприятии, которое сегодня производит то, что раньше мы приобретали за рубежом.

В стратегических отраслях зависеть мы ни от кого не должны. С этой точки зрения санкции нас действительно взбодрили. Но мы при этом потеряли в инвестициях.

— Какова сегодня роль инвестиций в развитии российской экономики? Как изменилась эта роль за последние годы?

— Инвестиции — это основа развития. Если вы не будете инвестировать в новые технологии, новое оборудование, в том числе в цифровизацию, то вы останетесь в позавчерашнем дне. И очень быстро.

Пока не могу сказать, что мы достигли каких-то огромных успехов по этой части. Потихоньку наращиваем инвестиции. Но ещё раз подчеркну: помимо собственных инвестиций, компаниям нужны инвестиции зарубежные. Если бы не санкции, их объём мог быть гораздо больше. Тем не менее, мы и с этим справимся и будем двигаться дальше. Все эти ограничения — это лишь вопрос скорости. Всё что хочешь можно приобрести через третьи страны, пятые компании — это мы уже проходили в Советском Союзе. Да, это дороже, дольше.

Нельзя сказать, что ограничения для нас совсем не имеют никакого значения. Решающего не имеют, это правда. Мы всё равно будем развиваться тем путём, который наметили — никакие санкции ни в какой отрасли нас не остановят. России вредили и вредят. Ещё раз повторю: решающей роли это не будет играть никогда.

Сергей Катырин Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Очень много говорится сегодня о переходе нашей страны на «цифру». Как с этой задачей сегодня справляется Россия?

— На мой взгляд неплохо. По крайней мере на государственном уровне. Посмотрите, сегодня с помощью телефона можно решить практически все свои проблемы: получить справки, оплатить коммунальные услуги, записаться к врачу, заказать продукты на дом. Можно жить, десятилетиями не выходя из квартиры. Это плохо с точки зрения движения, динамики людей, а с точки зрения предоставления услуг государство, как мне кажется, шагает семимильными шагами.

Очень неплохо в этом плане выглядят основополагающие государственные институты. Например, наша Федеральная налоговая служба общепризнана одной из лучших в мире, благодаря тому, что практически полностью цифровизована.

С цифровизацией бизнеса всё обстоит несколько иначе. У крупных компаний, как вы понимаете, гораздо больше возможностей — финансовых, интеллектуальных, организационных — поэтому они в этом плане продвигаются более активно. Малый бизнес не очень понимает: «а зачем это надо»? Но жизнь заставляет двигаться и в этом направлении.

— Больная тема для России — борьба с коррупцией. Лично вы видите здесь какие-то успехи или, напротив, провалы?

— Этим вопросом мы занимаемся постоянно. У ТПП России есть специальный проект — «Бизнес-Барометр коррупции», представляющий объективную оценку ситуации с коррупцией в каждом регионе. Тема эта непростая, тяжёлая.

Коррупция присутствует во всех странах мире и не надо делать вид, что она есть только в России и больше нигде. В последнее время государство стало действовать более решительно. Мы видим это по делам, которые заводятся и числу губернаторов, чинов из МВД и других структур, в отношении которых было начато расследование.

Государство стало действовать открыто, чтобы люди видели, что никаких поблажек ни для кого здесь нет и быть не должно. И это очень важно.

Правда, нужно не только «гоняться» за губернаторами и высшими чиновниками, но и с народом работать — населением и предпринимателями. Ведь самая массовая коррупция — на среднем уровне (получить лицензию, справку вне очереди). Предприниматели вступают в коррупционный сговор, как правило, в тех случаях, когда хотят добиться конкурентного преимущества. При этом в сговоре участвуют как минимум две стороны, а чаще три и больше.

Коррупция в бизнесе — ещё более распространённое явление, чем коррупция на уровне государственной власти. Поэтому, как мы считаем, в крупных компаниях должен быть человек, ответственный за то, чтобы работа компании была прозрачной, чистой и понятной для всех.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Какие инициативы в плане снижения налоговой и административной нагрузки на отечественный бизнес выдвигаются в ТПП РФ?

— Мы неоднократно говорили о том, чтобы снизить социальные налоги. Высокая нагрузка на труд приводит к высокой доле «серых» зарплат, государство само загоняет предпринимателей в «тень». Ставку НДФЛ тоже нужно менять, это моя личная точка зрения. В России действует регрессивная налоговая шкала: те, кто получает меньше, отдают больший процент своих доходов, чем те, кто зарабатывает намного больше.

Мы всё равно к этому [к прогрессивной шкале] придём, в этом сомнений нет. Это вопрос времени. Не нужно делать резких скачков. Я думаю, можно плавно увеличивать ставку по мере увеличения доходов физических лиц.

— Поделитесь своими прогнозами экономических итогов 2021 года? Каким вы видите будущее России, скажем, через пять, десять лет?

— Естественно, светлым, каким ещё. Будем развиваться. Потенциал у нас есть. Люди у нас умные, талантливые, так что я не сомневаюсь в нашем хорошем будущем.

Я думаю, по итогам 2021 года мы получим 4% роста ВВП. Внешнеторговый оборот увеличивается почти по всем направлениям. Не уверен, что достигнем показателей 2019 года, но, надеюсь, по крайней мере «подберёмся» к ним.