Сенатор рассказала, кому и насколько повысят пенсии с 1 апреля

https://static.news.ru/photo/1dd6c9a8-772b-11eb-a913-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышение размера пенсии ожидает россиян с 1 апреля. Повысят пенсию в первую очередь тем, у кого нет права на получение страховой пенсии, отсутствует необходимый для этого трудовой стаж или назначены низкие пенсионные коэффициенты.

Повышение составит 2,6%, пояснила зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова. Индексироваться будут не только федеральные, но и региональные выплаты, согласно новым нормам Конституции, приводит уточнение «Парламентская газета».

С 2021 года все страховые пенсии увеличатся на 6,3%, что выше уровня инфляции. Разница по сравнению с прошлым годом будет примерно в тысячу рублей. Средний размер пенсии станет 17 444 рубля.

Проиндексируются ежемесячные денежные выплаты, положенные инвалидам. ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны и другим категориям. Их индексация рассчитывается по фактическому индексу потребительских цен за предыдущий год. Увеличение заложено на уровень 3,8%.

Для получения пенсии в 2021 году необходимо соблюсти три условия: достижение пенсионного возраста, не менее 12 лет трудового стажа, пенсионный коэффициент 21. Уйти на пенсию раньше могут сотрудники вредного производства, водители общественного транспорта и другие категории из определённого правительством списка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что подавляющее большинство жителей России хочет получать корпоративную пенсию от своего работодателя в дополнение к государственной. За дополнительную выплату высказались 84% респондентов.