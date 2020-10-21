Семьи с доходом ниже прожиточного минимума могут избавить от платы за ЖКХ

В России могут начать компенсировать расходы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) семьям с доходом на уровне прожиточного минимума или ниже на человека. С таким предложением в адрес премьер-министра Михаила Мишустина выступил Общероссийский народный фронт (ОНФ). На подобные компенсации может потребоваться порядка 140 млрд рублей ежегодно. Как объяснили NEWS.ru в пресс-службе правительства РФ, письмо ОНФ сейчас «находится в проработке». При этом в Минфине наше издание заверили, что к ним эта инициатива на рассмотрение пока не поступала.

Эксперты полагают, что система предоставления госсубсидий на оплату коммунальных услуг и жилья, действующая уже с 1994 года, явно требует улучшений и пересмотров.

В письме за подписью сопредседателя центрального штаба ОНФ Елены Цунаевой предлагается компенсировать 100% расходов за ЖКУ для семей с доходом на человека на уровне прожиточного минимума (МРОТ) или ниже.

В настоящее время прожиточный минимум в России составляет 12,1 тысячи рублей. По утверждениям ОНФ, сегодня в РФ набирается приблизительно 6 миллионов семей, чьи доходы «покоятся» на минимуме и даже ниже (при пересчёте на человека).

В свою очередь Минстрой считает правильным продление беззаявительного срока предоставления субсидий до конца года. Об этом сообщили « Известиям » в ведомстве. Также данное министерство планирует предусмотреть более длительный срок такой соцпомощи для отдельных категорий граждан, у которых стабильный размер расходов на ЖКУ и доходов (к примеру, у неработающих пенсионеров).

Субсидирование затрат на оплату ЖКУ является действующей мерой не только для поддержки граждан и предпринимателей, но и для устойчивости отрасли в целом, уверен доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Соколов. Вместе с тем реализация подобных программ господдержки требует тщательного экономического обоснования и прогнозирования, уточняет специалист.

Необходимо проанализировать и выявить альтернативные варианты поддержки, оценить субсидии, каким категориям граждан и бизнеса дадут наибольший эффект для поддержки отраслей ЖКХ и стабилизации социально-экономической ситуации, спрогнозировать этапность и сроки их предоставления с учётом динамики восстановления национальной экономики после кризиса, а также выявить возможные риски, связанные с введением подобных льгот. Максим Соколов доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова

Здесь же, по словам эксперта, возникает и вопрос об оценке целесообразности увеличения нормативов жилищной обеспеченности с 18 до 25 кв. м на человека, что может быть преждевременным решением без определения конкретных критериев для получателей льгот (такое предложение также содержится в документе ОНФ).

«Весьма здравой» данную инициативу ОНФ назвал ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Дмитрий Рогозин.

Причины три.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Во-первых, коммунальные услуги составляют значительную долю расходов малообеспеченных семей и компенсация позволит высвободить денежные средства на лекарства и одежду, оплату образовательных услуг.

Во-вторых, оплата ЖКХ — одна из тех статей расходов, по которым образуется задолженность, а значит, недополучая финансирование, страдает отрасль, которой требуется не только покрытие текущих расходов, но и источники для инвестиционной деятельности. Другими словами, инициатива также напрямую направлена на поддержку коммунальных служб.

В-третьих, в нынешней эпидемиологической ситуации любые действия государства, направленные на поддержку бедных слоёв населения, семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, должны приветствоваться, подчёркивает экономист РАНХиГС.

Однако в реальности не всё так просто и прежде всего важно разобраться с источниками финансирования данной программы поддержки, понять, на кого ляжет налоговая или иная нагрузка, замечает доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Соколов.

Например, согласно прогнозной оценке, введение прогрессивной ставки НДФЛ (рост с 13 до 15%) увеличит поступления в бюджет на 60 млрд рублей в год. Учитывая, что под повышенное налогообложение попадает до 0,4 % (порядка 250 тысяч человек) от числа работающих граждан, то сумма в 140 млрд рублей для поддержки более 6 млн семей выглядит обоснованной.

Источником финансирования, добавляет Соколов, могут стать и бюджетные поступления в виде дивидендов Сбербанка, которые по докризисным оценкам должны были составить 255 млрд рублей в 2021 году и 283 млрд рублей в 2022 году.

При обсуждении дефицита бюджета и недостатка денежных средств следует учитывать экономическое положение именно бедных семей в период изоляции и пандемии. Их поддержка — долг государства и общества, — резюмировал ведущий научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС.