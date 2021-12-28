Сдающих жильё туристам россиян обяжут платить налоги

Россиян, которые сдают жильё туристам на короткое время, в ближайшем будущем поставят на учёт и обяжут платить налоги. Для них введут уникальный идентификационный номер и единый федеральный реестр, сообщают «Известия».

Идею уже поддержала ФАС, сам закон может быть принят весной. Вычислять владельцев съёмного жилья будут, в частности, при помощи сайтов с объявлениями о сдаче квартир. На данный момент этот рынок находится в серой зоне, но пользуется большим спросом. Так, до пандемии 30% забронированного жилья в Москве, Санкт-Петербурге и Казани приходилось именно на квартиры и апартаменты.

Если за каждым человеком будет присвоен уникальный идентификационный номер, то налоговая инспекция сможет по нему отслеживать подачу объявлений на различные площадки и исходя из этого взимать налоги, — считает эксперт Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Похожая ситуация сейчас складывается в Крыму и Краснодарском крае. При этом 70% владельцев такого жилья налоги не платят вообще. Эксперты допускают, что вывести из тени такой существенный сегмент рынка сразу вряд ли получится.

Я думаю 15–20 % сразу перейдёт на эти номера, а всё остальное только постепенно-постепенно будет развиваться. Но не забываем, что в России настолько сложился этот менталитет сдачи недвижимости по-свойски, что многие люди не захотят переходить. Какая-то часть серого рынка всё равно останется, — уверен экономист Андрей Плотников.

Ранее сообщалось, что новая цифровая арендная платформа позволит вывести более 70% рынка аренды жилья в России из серой зоны к 2030 году, при этом на cайте можно будет договориться о просмотре, зaбронировать понравившийся объект и подписать необходимые бумаги.