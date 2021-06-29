Счётная палата заявила о риске увеличения числа обманутых дольщиков

Счётная палата заявила о риске роста недостроя в рамках нацпроектов и увеличения числа обманутых дольщиков. Информация об этом содержится в отчёте ведомства по итогам анализа реформы системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве в 2019–2021 годах, пишет РИА Новости.

Согласно приведённым в отчёте данным, действующая методология ценообразования не принимает во внимание увеличение цен на стройматериалы и другие ресурсы. В связи с этим существует риск невозможности сдачи объектов капитального строительства, которые возводятся в рамках нацпроектов, делает вывод ведомство. А из-за существенного роста себестоимости жилья может остановиться его строительство и увеличиться количество обманутых дольщиков.

На данный момент закон допускает рост цен строительных контрактов с привлечением бюджетных средств на 30%, отмечается в отчёте. Однако порядок изменения данных контрактов в связи с ростом цен на материалы так и не определён. Минстрой при этом заявляет, что увеличение цен на металлические изделия и конструкции приводит к росту стоимости детсадов, больниц, мостов, административных зданий, многоквартирных домов.

Как сообщалось ранее, аудиторы Счётной палаты считают, что программу льготной ипотеки следует скорректировать. Необходимо ввести ограничения, разрешив участие в ней лишь для россиян, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, либо оставить такую возможность для всех, однако сделать её однократной.