Счётная палата в 2020 году выявила бюджетные нарушения на 50 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/15197ea8-e24f-11ea-abef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что в 2020 году было проведено 169 проверок и выявлено бюджетных нарушений на 50 миллиардов рублей. Об этом он сообщил на встрече России Владимиром Путиным.

Вскрыто 20 нарушений, которые требуют правовой оценки Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, документы отправлены. Представлено 131 представление Счётной палаты по нарушениям министерств и ведомств, — цитирует Кудрина «Парламентская газета».

По его словам, около 50 миллиардов рублей — «это нарушения, нецелевое использование бюджетных средств, нарушение бухгалтерского учёта, неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчётности, нарушение процедур государственных закупок». Кудрин отметил, что в этом году большие средства выделены на поддержку экономики. Деньги выделялись быстро по упрощённым процедурам, поэтом необходим анализ, все ли процедуры были использованы.

Кроме того, проверки по отчёту кабмина и бюджета за 2019 год завершены с опозданием на месяц. По словам Кудрина, все отчёты готовы, проверены 93 главных распорядителя бюджетных средств — прежде всего, это министерства и ведомства.

Ранее Кудрин отмечал, что российская экономика в настоящее время находится в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без проведения структурных реформ. По его словам, России в ближайшие годы придётся быстро уходить от нефтяной структуры экономики, так как стране нужны более значимые вложения в человеческий капитал. Так, по мнению Кудрина, нужно увеличить на 1% ВВП государственные расходы на науку и образование и на такой же объём увеличить расходы на здравоохранение.

Также глава СП отметил важность реформы госсектора, создания крупных экономических агломераций на уровне регионов и снижения регуляторной нагрузки на бизнес как минимум в два раза, писал NEWS.ru.