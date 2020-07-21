Сбербанку могут списать 150 млрд рублей кредита из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/5f1bfae0-cad4-11ea-9590-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выданный Сбербанку в 2008 году субординированный кредит частично будет включён в основной капитал кредитной организации, что позволит списать его, сообщает Reuters. По данным агентства, решение об этом принято Минфином и Центробанком России.

СМИ ссылается на три собственных источника, близких к правительству страны, Минфину, самому Сбербанку и ЦБ. По словам инсайдеров, модернизация позволит кредитной организации « повысить гибкость» и легче справиться с финансовыми последствиями ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.

По словам собеседников агентства, Минфин уже согласился с таким предложением. В Сбербанке подтвердили, что в условиях волатильности, вызванной пандемией, 150 млрд могут быть списаны. Также, по данным агентства, кредит, согласно отчётности, был учтён в дополнительном капитале Сбербанка.

Как утверждает один из инсайдеров, руководство Сбербанка хотело, чтобы «часть субординированного долга сделали вечной и оставили возможность его списания», но это вступает в противоречия с бюджетным правилом. Другой собеседник добавил, что переговоры осложнялись тем, что из-за санкций долг нельзя конвертировать в акции, что может не устроить миноритариев. В итоге Министерство финансов согласилось сохранить возможность списания долга, но при условии, что ЦБ и правительство примут совместное решение, которое устранит правовую проблему. По словам источников агентства, если правительство и Центробанк согласятся списать долг, банку не потребуются прямые денежные вливания. В противном случае Сбербанк сможет выплатить долг к 2060 году.

В апреле этого года ЦБ продал правительству половину акций Сбербанка за 2,139 трлн руб. (189,44 руб. за штуку). Акции выкупались за счет средств ФНБ. Согласно принятому в марте закону ЦБ должен вернуть в госбюджет средства, полученные от продажи доли в кредитной организации. При этом регулятор может оставить себе 300 млрд рублей и еще около 200 млрд рублей в зависимости от убытка из-за продажи санированных банков. Остаток ЦБ должен вернуть правительству деньгами и финансовыми активами, в частности правами требования к ВЭБу по депозиту на сумму до 350 млрд рублей и субординированному кредиту на 150 млрд рублей для Сбербанка, передаёт РБК.

Как писал NEWS.ru ранее, Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов по итогам запланированного на 24 июля заседания совета директоров Центробанка. Об этом заявил стратег финансово-кредитной организации по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.