Сбербанк, ВТБ и банк «Зенит» решили сократить зарплаты менеджеров

https://static.news.ru/photo/b85bb1ca-c0a9-11ea-ac3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Банки с государственным участием решили сократить заработные платы сотрудников менеджмента.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил о сокращении зарплат менеджерам в конце июня 2020 года. Он сообщил, что из-за резкого падения доходов банк вынужден перейти на экономный режим. Герман Греф планирует сэкономить около 82 млрд рублей, причём в основном за счёт снижения зарплат сотрудников, сообщают «Ведомости».

По словам главы Сбербанка, он не хотел сокращать сотрудников, поэтому решил приостановить набор новых и сократить зарплаты уже имеющимся работникам. Изначально планировалось сэкономить 40 млрд рублей. Однако выяснилось, что этой суммы будет недостаточно для выхода из кризиса. Герман Греф отметил, что зарплаты рядового персонала не пострадают.

В 2019 г. общая численность персонала Сбербанка составляла 281 300 человек, а расходы на персонал — 449,7 млрд руб. В том числе вознаграждение правлению составило 6,3 млрд руб. А в I квартале 2020 г. расходы Сбербанка на персонал даже превысили показатели аналогичного периода 2019 г.: по данным МСФО, за первые три месяца 2020 г. банк потратил на персонал 107 млрд руб. против 101,8 млрд за тот же период 2019 г. Таким образом, заявленная экономия в 82 млрд руб. — это меньше 20% годового фонда оплаты труда, — поясняют в издании.

Отмечается, что по данным МСФО, чистая прибыль Сбербанка за I квартал 2020 года снизилась вдвое сравнению с тем же периодом 2019 года.

Эксперт по управлению персоналом Strategic Business Partners Елена Каминская отметила, что сокращать оклад менеджерам не будут. Скорее всего речь идёт о сокращении премий, которые зависят от чистой прибыли банка. По её словам, Сбербанк следует советам ЦБ, который рекомендовал избегать роста безработицы, и выходит из кризиса за счёт снижения зарплат.

Кроме того, от вознаграждений топ-менеджерам отказался ВТБ, а банк «Зенит» в июне снизил оклады председателю правления, первому зампреду правления, а также старшему вице-президенту организации.

Ранее NEWS.ru писал, что со снижением заработной платы ради трудоустройства готовы смириться 49% россиян. Однако лишь каждый десятый работник готов уступить более 10%.