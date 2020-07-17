Сбербанк спрогнозировал снижение ключевой ставки

https://static.news.ru/photo/1c082088-c83d-11ea-b5e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов по итогам запланированного на 24 июля заседания совета директоров Центробанка. Об этом заявил стратег финансово-кредитной организации по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.

Ожидаем снижения ставки на 50 базисных пункта. Но вполне возможен выбор Центробанка в пользу снижения на 25 базисных пункта. Полагаем, что риски дезинфляции всё ещё высоки, поэтому ЦБ предпочтёт снизить ставку на 50, а не на 25 базисных пункта, — цитирует ТАСС представителя Сбербанка.

Он напомнил, что в июне регулятор снизил ставку сразу на 100 базисных пунктов, указав на растущие риски, что в 2021 году инфляция не повысится до цели в 4%. Также Банк России сообщил, что исходил из предположения, что второй волны закрытия экономики не будет.

Минко добавил, что с тех пор Соединённые Штаты возобновили введение карантинных мер, что увеличивает риск того, что американская экономика будет восстанавливаться медленнее, чем ранее. Кроме того, последние данные по экономике РФ, касающиеся промышленного производства в июне, объёма платежей предприятий торговли и услуг, свидетельствуют, что восстановление экономической активности после снятия ограничений может быть временным.

Ране глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России видит пространство для дальнейшего уменьшения ключевой ставки. По её словам, в июне ставка была снижена до 4,5%, что является историческим минимумом. Она также отметила, что с начала пандемии коронавируса банки провели реструктуризацию кредитов на сумму 4,3 трлн рублей, подчеркнув, что ЦБ поддерживает идею о возможности частичного снятия средств с индивидуальных инвестиционных счетов.

Набиуллина добавила, что портфель кредитов малому бизнесу за январь — май увеличился на 6,4%. При этом глава ЦБ пояснила, что в этом виден элемент вынужденности, когда предприятия из-за падения выручки берут больше займов.

19 июня Банк России впервые с 2015 года понизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 4,5% годовых, что является историческим минимумом. Эта ставка имеет важное значение для граждан, поскольку обычные банки зависят от кредитов ЦБ: чем ниже эта ставка, тем меньше проценты по ипотечным и другим кредитам. Чуть позже председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что средняя ставка по ипотеке в стране в мае текущего года уменьшилась и достигла исторического минимума в 7,4%. Также она сообщила, что почти треть кредитов была выдана по льготной ставке в 6,5%.

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин считает, что в результате снижения ключевой ставки ЦБ несубсидируемая ипотека может стать доступнее, писал NEWS.ru.