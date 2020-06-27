Сбербанк сэкономит более 80 млрд рублей на зарплатах сотрудников

https://static.news.ru/photo/e262848c-b9d1-11ea-8b32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство Сбербанка планирует сэкономить около 82 млрд рублей за счёт снижения зарплат менеджерам. Об этом рассказал глава банка Герман Греф.

Из-за резкого падения доходов был тяжёлый выбор, сокращать ли персонал. Мы сделали программу сокращения расходов, — цитирует его ТАСС.

Греф пояснил, что пострадали зарплаты только у менеджмента. Оплата труда рядовых сотрудников не изменилась.

Глава Сбербанка также отметил, что вместо сокращения работников был приостановлен ежегодный плановый набор новых кадров.

Если люди уходили, это была естественная убыль. Новых сотрудников почти не брали, лишь в случае крайней необходимости, — сказал он.

Греф также рассказал, что из-за пандемии коронавируса по всей России было временно закрыто свыше 200 отделений Сбербанка.

Ранее NEWS.ru писал, что Греф сравнил ситуацию с COVID-19 с дефолтом 1998 года. При этом, по его словам, сегодня России дефолт не грозит. Глава Сбербанка предположил, что к концу 2020 года национальна валюта должна укрепиться на уровне 60 рублей за доллар.

Согласно последним данным, в России выявлено 634,4 тысячи случаев коронавирусной инфекции, 399 тысяч заразившихся выздоровели, 9 тысяч человек скончались.

В мире насчитывается более 10,1 млн заболевших. За время пандемии скончались 502,6 тысяч человек, выздоровели 5,5 млн.