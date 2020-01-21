https://static.news.ru/photo/ca3d106c-3c3f-11ea-a1f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов подсчитал потери российской экономики от действий кибермошенников. По его данным, в 2019 году они составили около 2,5 трлн рублей, в 2020-ом могут вырасти до 3,6 трлн рублей.

Ущерб для экономики по итогам прошедшего года оценивается на сумму около 2,5 трлн рублей, — цитирует ТАСС Кузнецова.

Он также назвал риски кибербезопасности «одними из самых существенных» в настоящее время.

Кузнецов ранее сообщил, что 2 января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDoS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка, писал NEWS.ru. Он также отметил, что атака проходила одновременно на два ресурса Сбербанка, она была выдержана в автоматизированном режиме.