Сбербанк объявил о повышении ставок по вкладам и ипотеке

С 18 февраля Сбербанк повысил ставки по вкладам на 1–1,5%: максимальная доходность по депозиту «Сбервклад прайм» составит 9,5%. Кроме того, банк увеличил ипотечные ставки на жильё на 1%, до 11,3%. Как сообщается на сайте кредитной организации, это коснётся в том числе новостроек.

Ставки по программам господдержки остались в рамках предыдущих значений, — отмечается в сообщении банка.

Ранее президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, также занимающий пост председателя комиссии Госсовета России по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда», предложил продлить до 2024 года льготную ипотеку на новостройки под 7% годовых с возможным увеличением суммы кредита с 3 до 6 млн рублей. По мнению главы Татарстана, в стратегии необходимо сделать акцент на обеспечение спроса на новое жильё и включить в программу льготной ипотеки покупку индивидуального жилья.

До этого вице-премьер Марат Хуснуллин предложил создать «ипотечное меню», включающее все дейcтвующие льготные ипотечные программы и позволяющее потребителю понять, где, по каким программам и по каким условиям он может получить льготную ипотеку. Он провёл аналогию с «инфраструктурным меню» — комплексом мер экономической поддержки регионов для развития инфраструктуры и жилищного cтроительства.

Хуснуллин добавил, что за прошлый год было выдано порядка 200 тыcяч льготных ипотечных кредитов для молодых семей с детьми, в этом году ожидается ещё порядка 300–400 тысяч кредитов. Кроме того, многодетные семьи могут дополнительно получить cубсидию до 450 тысяч рублей на погашение части ипотечного кредита.