https://static.news.ru/photo/d1aa2fde-3936-11eb-b2d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: saxobank/twitter.com

Датский инвестиционный Saxo Bank опубликовал «Шокирующие предсказания» на 2021 год. Ежегодные предсказания этого банка не являются официальными прогнозами и только предполагают возможные события. Так, в 2021 году аналитики предвидят крах некоторых компаний из-за перегрева экономик, запустение мегаполисов и рост спроса на цифровой юань.

Пандемия COVID-19 резко усилила накопление долговой нагрузки в мировой экономике, которое приобрело опасный размах ещё во время финансового кризиса 2008 года. Однако в дальнейшем окажется, что во время пандемии экономика была чрезвычайно «перестимулирована», и после вакцинации она очень скоро перегреется, — говорится в предсказании.

Устранение лишних рабочих мест и переход на работу из дома во время пандемии приблизит загруженность городских офисов к нулю. Цены на коммерческую недвижимость упадут, доходность магазинов и ресторанов, обслуживавших офисных работников, снизится.

И профессионалы, и малоквалифицированные работники в больших городах начнут увольняться из-за падения предложения на рынке труда. Из-за этого тесные квартиры в криминализованных районах потеряют привлекательность, — считают в банке.

Кроме того, Saxo Bank в 2021 году ожидает «переезда» штаб-квартиры Amazon на Кипр в погоне за более низким налогообложением. Аналитики ожидают всемирного спроса на цифровой юань, также в грядущем году благодаря системе блокчейн исчезнут фейковые новости, передаёт «Газета.Ru».

Альтернативные новостные сайты с их теориями заговора, дезинформация о пандемии COVID-19, ложные доказательства подтасовок на выборах — всё это в одночасье исчезнет с платформ, — полагают эксперты.

Как писал NEWS.ru, расходы государства на преодоление пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса в 2020 году в России отстали от ведущих стран мира, и в последующие три года масштабной поддержки не предполагается. Об этом говорится в комментарии рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). «Чрезвычайно консервативные» расходы России будут тормозить восстановление экономики после пандемии, и это может отнять у ВВП до 1 п. п. роста в будущем году, полагают аналитики. По данным МВФ, бюджетные траты на здравоохранение и пострадавшие от кризиса сферы экономики в РФ составили 2,4% ВВП, в то время как в Канаде, США и Австралии на это было потрачено порядка 12% ВВП. Меньше чем в России доля таких расходов была только в Индии (1,8%), Турции (0,8%) и Мексике (0,7%).