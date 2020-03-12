https://static.news.ru/photo/1178c4ac-6496-11ea-b671-fa163e074e61_660.jpg Президент и генеральный директор Saudi Aramco Амин Насер. Фото: Xinhua/Global Look Press

На протяжении последних нескольких дней национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco вела переговоры с различными компаниями, среди которых есть такие крупные организации как Total, SOCAR, Litasco и Neste Oil. Эр-Рияд таким образом стремится заключить контракты, которые позволят вытеснить с глобального рынка российскую нефть марки Urals.

По информации Reuters, саудиты намерены поставлять в Европу на полтора миллиона баррелей нефти в сутки больше обычных объёмов. Политика королевства уже приносит свои плоды — ряд европейских НПЗ начали заказывать дополнительные объёмы сырья для поставки в апреле по «очень привлекательным ценам». В частности, Total не против приобрести права на загрузку около 600-700 тысяч баррелей в сутки.

По информации агентства, Саудовская Аравия также ведёт переговоры с Белоруссией, при этом Минск находит предложения Эр-Рияда «замечательными».

Ранее NEWS.ru писал, что цена нефти может упасть ниже $20 за баррель из-за намерения Саудовской Аравии повысить добычу до 10–12 миллионов баррелей в сутки и обещания больших скидок на топливо. Эр-Рияд понижает экспортные цены и увеличивает добычу после выхода России из соглашения об ограничении нефтедобычи ОПЕК+.