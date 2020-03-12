На протяжении последних нескольких дней национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco вела переговоры с различными компаниями, среди которых есть такие крупные организации как Total, SOCAR, Litasco и Neste Oil. Эр-Рияд таким образом стремится заключить контракты, которые позволят вытеснить с глобального рынка российскую нефть марки Urals.
По информации Reuters, саудиты
По информации агентства, Саудовская Аравия также ведёт переговоры с Белоруссией, при этом Минск находит предложения Эр-Рияда «замечательными».
Ранее NEWS.ru писал, что цена нефти может упасть ниже $20 за баррель из-за намерения Саудовской Аравии повысить добычу до 10–12 миллионов баррелей в сутки и обещания больших скидок на топливо. Эр-Рияд понижает экспортные цены и увеличивает добычу после выхода России из соглашения об ограничении нефтедобычи ОПЕК+.
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