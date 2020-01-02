https://static.news.ru/photo/752027e2-2d6f-11ea-bf10-fa163e074e61_660.jpg Фото: saudiaramco.com

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизит стоимость нефти сорта Arab Light для европейских потребителей на $2,2 за баррель с поставкой в феврале. Для стран средиземноморского бассейна снижение окажется ещё значительнее — на $2,9.

Об этом сообщает Bloomberg. Для США стоимость саудовской нефти повысится на $0,2 за баррель. Азиатские потребители продолжат получать энергоресурс по старым ценам. Саудовская Аравия формирует график поставок на основании потребительских заявок в начале каждого месяца.

В сентябре 2019 года два объекта Saudi Aramco были атакованы беспилотниками (по другим данным — крылатыми ракетами): второе по величине в стране месторождение Хурайс и нефтеперерабатывающий завод на месторождении Абкаик.

Как передавал NEWS.ru, в декабре 2019 года Saudi Aramco приобрела за $1,2 млрд долю в южнокорейской нефтеперерабатывающей компании Hyundai Oilbank.