Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизит стоимость нефти сорта Arab Light для европейских потребителей на $2,2 за баррель с поставкой в феврале. Для стран средиземноморского бассейна снижение окажется ещё значительнее — на $2,9.
Об этом
В сентябре 2019 года два объекта Saudi Aramco были атакованы беспилотниками (по другим данным — крылатыми ракетами): второе по величине в стране месторождение Хурайс и нефтеперерабатывающий завод на месторождении Абкаик.
Как передавал NEWS.ru, в декабре 2019 года Saudi Aramco приобрела за $1,2 млрд долю в южнокорейской нефтеперерабатывающей компании Hyundai Oilbank.
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