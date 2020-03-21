https://static.news.ru/photo/2ea2a872-6c02-11ea-bbc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Valishvili/Global Look Press

Украина не готова, в отличие от РФ, к экономическому кризису, который случится на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа и падения цен на нефть. Так считает бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

По словам политика, Россию в этой ситуации спасёт «подушка безопасности». Так Саакашвили назвал российские финансовые резервы в $600 млрд. Украину же, по его мнению, ждёт настоящее «цунами», а не просто кризис.

У государства нет ресурсов, потому что, по большому счёту, на Украине нет государства, нет государственных институтов, — заявил экс-президент Грузии в разговоре с журналистами «Седьмого канала».

Как ранее писал NEWS.ru, последствия пандемии коронавируса будут «весьма серьёзными». Об этом заявил директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен, при этом выразив уверенность, что мировая экономика способна справиться с кризисом.