С 6 мая Сбербанк снизит процентные ставки по ипотекам

https://static.news.ru/photo/82ab7aa4-8af0-11ea-bc22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 п. п. с 6 мая.

Об этом говорится в пресс-релизе банка. Таким образом процентная ставка по ипотечному кредиту будет составлять от 6,2%. На вторичном рынке — от 8,1%.

Сбербанк уже открыл приём заявок на ипотечные кредиты с господержкой на приобретение квартир по льготной ставке 6,4% годовых, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% будет действовать до 1 ноября 2020 года и вряд ли будет продлена, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.