РЖД столкнулись с дефицитом на сотни миллиардов рублей

https://static.news.ru/photo/79d7c80a-0bf8-11ea-b414-fa163e074e61_660.jpg Фото: rzdint.ru

Российские железные дороги (РЖД) столкнулись с острой нехваткой средств на выполнение инвестиционной программы в 2020 году. Дефицит случился из-за пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса.

За счёт имеющихся 210 миллиардов рублей в 2020 году монополия сможет профинансировать лишь треть инвестпрограммы даже в скорректированном с учётом возможностей контрагентов объёме, — передаёт «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По информации издания, железнодорожники предложили госбанкам выкупить облигации РЖД на 300 миллиардов рублей. Правительство России согласилось поддержать инициативу, а также выделить из Фонда национального благосостояния средства «на важнейшие инфраструктурные проекты».

Как писал NEWS.ru, в апреле РЖД решили купить у Ростеха около 15 тысяч российских компьютеров на миллиард рублей.